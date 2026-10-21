Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

TPO - Trải qua 130 năm, Trường Quốc học Huế là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, tạo dấu ấn giáo dục và lịch sử đặc biệt. Ngôi trường hiện được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất trước ngày kỷ niệm thành lập.
TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.
TP - Yêu cầu siết chặt điều kiện bảo đảm chất lượng từ Bộ GD&ĐT tác động trực tiếp lên bài toán tài chính của các trường đại học (ĐH) công lập tự chủ. Khi quy mô người học bị khống chế, buộc các trường phải tái cấu trúc nguồn thu theo chiều sâu để bù đắp chi phí vận hành. Giải pháp tăng học phí là tất yếu.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều nội dung giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện có thời hạn trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.
TPO - Liên quan vụ 3 nguyên hiệu trưởng xuống làm giáo viên sau sắp xếp trường học ở phường Quy Nhơn Nam, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã có 2 buổi làm việc với địa phương và báo cáo với UBND tỉnh.
TPO - Ở cấp THCS và THPT, Bộ GD&ĐT cho phép các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ.
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc tại một số trường kinh tế vượt 70%, trong khi ở các trường y khoa, kỹ thuật có sự khác biệt đáng kể.
Từ năm 2027, các ngành đào tạo đại học được phân loại, sắp xếp lại trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, công nghệ thông tin đến y dược, kỹ thuật và sư phạm, làm căn cứ để các trường rà soát ngành học và tuyển sinh.
Nhằm tiếp sức cho những nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, Phong Vũ cùng các đối tác công nghệ MSI và NVIDIA vừa khởi động chương trình Học bổng "Tiếp bước tri thức" trao tặng laptop cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành và sẻ chia cùng thế hệ trẻ Việt Nam.
TP - “Lúc làm hiệu phó, hằng ngày tôi vẫn ghé từng lớp thăm các con vì đó là niềm hạnh phúc trong nghề của mình. Bây giờ, mỗi ngày tôi không còn ghé thăm nữa, mà sáng sớm chờ ở cổng, dẫn các con vào lớp, chăm lo cho các con từ bài học đến bữa cơm, giấc ngủ”.
TPO - Gần 100 cán bộ, giảng viên và sinh viên y khoa được cử về các xã khó khăn của tỉnh Thái Nguyên tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
TPO - Liên quan vụ việc nhiều học sinh tại trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 19/10, UBND phường Linh Sơn cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm.
TPO - Sau sắp xếp mạng lưới trường học, TPHCM giảm 2.745 vị trí cán bộ quản lý, trong đó 2.462 người được chuyển sang làm giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo.
TPO - Sau vụ 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng mắc não mô cầu nhóm B, ngành y tế TPHCM đã cấp kháng sinh dự phòng cho 2.031 người tại trường.
TPO - Từng buồn bã, tự ti và không dám chia sẻ hình ảnh cá nhân vì những bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 ở TPHCM đã mạnh dạn kể lại trải nghiệm của mình tại lễ phát động chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương”.
TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.