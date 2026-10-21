Khi hiệu phó về làm giáo viên: Làm gì cũng phải thành tấm gương

TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.

Tự nguyện xin làm giáo viên

Như bao bà con dân tộc thiểu số Cơ Tu khác, gia cảnh cô Voi cũng nghèo. Vì mê cái chữ, cô quyết tâm học xong phổ thông và ấp ủ giấc mơ cầm phấn đứng trên bục giảng dạy cho các em nhỏ vùng cao.

Cô nhớ lại lúc tốt nghiệp cấp 3, cái khó bủa vây, cô phải xuống Đà Nẵng làm công nhân kiếm tiền trang trải. Sau một năm chắt bóp, với số tiền ít ỏi dành dụm được, cô quay về làm hồ sơ đăng ký đi học trung cấp sư phạm ở thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ). Năm 2012 ra trường, cô gái Cơ Tu vào dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Mà Cooih (xã Bến Hiên).

“Dù vẫn giảng dạy tốt nhưng không bằng lòng với cái bằng trung cấp của mình, tôi đăng ký học liên thông hệ vừa học vừa làm. Dù vất vả và tốn kém nhưng tôi quyết theo đuổi ước mơ của mình. Đến năm 2016, tôi liên thông xong đại học”, cô kể.

Vững chuyên môn, tận tụy với học trò, cô là một trong những giáo viên cốt cán của trường thời điểm đó. Đến đầu năm 2023, cô được điều động qua trường Tiểu học Jơ Ngây làm phó hiệu trưởng. Ngôi trường mới lớn hơn về cả quy mô lẫn số lượng học trò cùng vị trí quản lý mới toanh khiến cô không khỏi bỡ ngỡ.

Khó nhất là việc quản lý nhân sự vì trước đây cô chưa từng làm. Hơn nữa tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ so với các giáo viên trong trường nên khi điều hành, chỉ đạo công việc cô cứ nể nang, ngần ngại. Nhưng được ban giám hiệu hỗ trợ và tự tìm tòi học hỏi thêm, chỉ một thời gian ngắn cô đã quen với vai trò mới.

Cô Voi và các học trò

Không chỉ “nghiện” nâng cấp bản thân mình, cô hiệu phó tìm đủ cách đưa trường đi lên. Từ tổ chức các hoạt động giúp học sinh gìn giữ văn hóa Cơ Tu, đến tập huấn, triển khai chương trình công dân số, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập và giảng dạy…

Mọi chuyện đang trên đà thì giữa năm nay, thông tin sáp nhập đầu mối trường học rộ lên khiến cô thấp thỏm, cô biết chắc chắn gộp trường lại sẽ dôi dư vị trí quản lý. Cô tự xét, thấy bản thân có nhiều tiêu chí không bằng các hiệu trưởng, hiệu phó khác nên ý thức được vị trí của mình. Thế nên, cô tự nguyện chọn nguyện vọng công tác sau khi sáp nhập trường là làm giáo viên giảng dạy.

“Tự nguyện vậy mà hôm công bố nhân sự, tôi vẫn rất buồn. Nói không buồn là nói dối. Tôi chạnh lòng vì từ một hiệu phó bỗng về làm giáo viên. Tôi hụt hẫng vì bao dự định của một phó hiệu trưởng muốn đóng góp cho nhà trường đành dang dở”, cô tâm sự.

Nhưng cô giáo kiên cường và cứng rắn này không cho phép bản thân mình mang tâm lý mặc cảm chỉ vì từ cán bộ quản lý xuống ngang hàng với đồng nghiệp, làm như vậy thấy “thẹn với lòng”. Cô đùa rằng mình “thoát vai” rất nhanh nhờ sự động viên và thấu hiểu của tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường.

Ngày trước chỉ đạo, nay làm gương

Ba trường Tiểu học A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn sau khi sáp nhập có gần 100 giáo viên. Cô Voi đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ 1-2-3, chịu trách nhiệm quản lý hơn 30 giáo viên, tính ra trọng trách còn nhiều hơn so với phó hiệu trưởng trước kia chỉ quản có 21 giáo viên.

Sự mở rộng quy mô này đem lại cho cô rất nhiều động lực mà có lẽ trước năm học mới cô chưa từng nghĩ tới. Rõ ràng nhất là sự cọ xát và học hỏi lẫn nhau khi đồng nghiệp đông hơn, nhiều người tài giỏi hơn.

Từ thuở nhỏ, ước mong của cô Voi là được dạy học cho trẻ vùng cao. Vì vậy dù ở vai trò nào, được gắn bó với các em là cô hạnh phúc Ảnh: T.H

Cô giáo Bríu Thị Voi về làm giáo viên giảng dạy sau hơn 10 năm phấn đấu, được bổ nhiệm vị trí phó hiệu trưởng Ảnh: T.H

Về làm giáo viên, cô có cơ hội tự bắt tay làm từng công việc mà khi còn là cán bộ quản lý mình từng chỉ đạo các giáo viên khác thực hiện. Với cô, việc làm này là danh dự, uy tín của bản thân mình. Nếu làm tốt, đồng nghiệp sẽ thấy những gì mình yêu cầu thực hiện trước kia là đúng đắn và mang lại hiệu quả, từ đó tin tưởng và sẵn sàng sát cánh. Còn với học trò vùng cao, vì điều kiện khó khăn nên hầu hết các gia đình “khoán trắng” việc học cho nhà trường. Thành thử, cô dành rất nhiều thời gian kèm cặp từng em để không có bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

“Trước kia làm hiệu phó điều hành, chỉ đạo, đánh giá, đốc thúc mọi người bất kể hoàn cảnh nào cũng phải làm việc hết mình. Giờ đã là một giáo viên, mình không thể giậm chân tại chỗ, thậm chí phải gương mẫu chứ không mọi người nhìn vào sẽ nghĩ mình chỉ giỏi chỉ đạo thôi. Đó không chỉ ở mặt công việc mà còn là tự trọng của một nhà giáo nữa”, cô nhìn nhận.

“Những buổi sinh hoạt dưới cờ trước đây tôi là người điều hành, đến một hôm con trai tôi đang học trong trường không thấy mẹ, liền hỏi “Sao mẹ không lên nói như mọi lần nữa?”. Đứa lớn thì cứ lo tôi buồn, hỏi han miết thôi. Còn chồng thì luôn ủng hộ, khích lệ tôi còn trẻ, đường còn dài. Tôi qua phút chạnh lòng rất nhanh để đón nhận thực tế và giải thích cho cả nhà cũng như mọi người hiểu, đó là chủ trương chung, có sự xáo trộn, ảnh hưởng ban đầu nhưng rồi cũng sẽ ổn. Cuộc sống phải chấp nhận sự đổi thay để ngày một tốt hơn!”. Cô Bríu Thị Voi

Tôi hỏi cô sáp nhập trường, cô thấy điều gì được và chưa được? Cô bảo thấy lợi nhiều hơn. Trước hết là tinh gọn bộ máy, sau nữa là mọi việc trơn tru hơn khi được phân công rõ ràng. Trước đây hiệu phó của một trường ôm rất nhiều mảng, nay nhiều trường nhập lại một, các hiệu phó chia nhau mỗi người đảm trách từng lĩnh vực cụ thể như chuyên môn, phổ cập, quản lý học sinh. Nhờ sự rạch ròi không chồng chéo ấy mà ngôi trường rộng lớn hơn vẫn hoạt động thông suốt.

Các thầy cô giáo sau này nếu luân chuyển qua các cơ sở thì sẽ có thêm cơ hội để học hỏi và tìm thấy năng lượng mới để làm việc. Mặt chưa được là các cơ sở cách quá xa nhau, việc đi lại họp hành hơi vất vả, nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên cô cũng như nhà trường đã lên phương án họp trực tuyến để hạn chế di chuyển, trừ những cuộc thật sự quan trọng mới cần có mặt.