Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh tuyển thêm gần 700 giáo viên

Nguyễn Thắng

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh vừa cho biết, địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng gần 700 giáo viên các cấp nhằm bổ sung đội ngũ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo đó, việc tuyển dụng được thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh. Mục tiêu là bổ sung đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể, thành phố Bắc Ninh có 235 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng III, trong đó 234 chỉ tiêu thuộc các trường do UBND xã, phường quản lý và một chỉ tiêu tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với cấp THCS, nhu cầu tuyển dụng là 293 giáo viên hạng III, gồm 287 chỉ tiêu tại các trường THCS thuộc UBND xã, phường và 6 chỉ tiêu tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh.

tp_1.jpg
Bắc Ninh tuyển gần 700 giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ở cấp THPT, thành phố Bắc Ninh có 69 chỉ tiêu giáo viên hạng III, trong đó 50 chỉ tiêu tại các trường THPT và 19 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Ninh cũng đang tuyển dụng khoảng 100 giáo viên mầm non.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, việc tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao của từng cơ sở giáo dục công lập. Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm cần tuyển.

Quá trình tuyển dụng phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy tại từng cấp học.

Xem thêm

#Tuyển dụng giáo viên Bắc Ninh #Giáo dục phổ thông #Giáo dục mầm non #Cơ sở giáo dục công lập

Cùng chuyên mục

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Nhằm tiếp sức cho những nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, Phong Vũ cùng các đối tác công nghệ MSI và NVIDIA vừa khởi động chương trình Học bổng "Tiếp bước tri thức" trao tặng laptop cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành và sẻ chia cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

TPO - Theo Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng, Bộ Công an, không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng mà phải trang bị cho mỗi học sinh ba kỹ năng quan trọng.

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp. Chương trình được triển khai trên nền tảng mạng lưới tâm lý học đường và chương trình chăm sóc toàn diện đối với học sinh tại Vinschool hiện nay.

Các sinh viên trong ngày tốt nghiệp Ảnh: NEU

Siết tình trạng 'lạm phát' điểm số trong trường đại học

TP - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học (ĐH) rà soát, xử lí tình trạng "lạm phát" điểm số, không hạ chuẩn để chạy theo thành tích. Trường ĐH phải kiểm soát việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đơn giản hóa phương thức tuyển sinh và chấm dứt đào tạo ở những ngành không bảo đảm chất lượng.

Ở vai trò nào, cô giáo Phan Thị Diễm Hương cũng nỗ lực hết sức mình Ảnh: Thanh Hiền

Khi hiệu phó về làm giáo viên - Bài 1: Trở lại nơi bắt đầu

TP - Sau sáp nhập tỉnh thành, xã phường, các trường học trên cả nước cũng được sắp xếp lại. Rất nhiều cán bộ quản lý trường học về làm giáo viên giảng dạy sau cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ đã chạnh lòng, tâm tư, nhưng trên hết vẫn chấp hành chủ trương chung và giữ vững cái tâm của nghề giáo, là ở bất kỳ vai trò nào cũng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.

Sân Trường tiểu học An Dương giờ tan học chiều 16/10 nhìn từ trên cao.

Hải Phòng siết chặt an toàn học đường sau vụ học sinh lớp 1 tử vong

TPO - Sau sự việc nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong do ngã sau giờ tan học, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị UBND các xã phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn, kiểm tra quy trình đưa đón học sinh và xử lý triệt để các nguy cơ tai nạn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe