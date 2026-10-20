Bắc Ninh tuyển thêm gần 700 giáo viên

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh vừa cho biết, địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng gần 700 giáo viên các cấp nhằm bổ sung đội ngũ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo đó, việc tuyển dụng được thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh. Mục tiêu là bổ sung đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể, thành phố Bắc Ninh có 235 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng III, trong đó 234 chỉ tiêu thuộc các trường do UBND xã, phường quản lý và một chỉ tiêu tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với cấp THCS, nhu cầu tuyển dụng là 293 giáo viên hạng III, gồm 287 chỉ tiêu tại các trường THCS thuộc UBND xã, phường và 6 chỉ tiêu tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh.

Bắc Ninh tuyển gần 700 giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ở cấp THPT, thành phố Bắc Ninh có 69 chỉ tiêu giáo viên hạng III, trong đó 50 chỉ tiêu tại các trường THPT và 19 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Ninh cũng đang tuyển dụng khoảng 100 giáo viên mầm non.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, việc tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao của từng cơ sở giáo dục công lập. Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm cần tuyển.

Quá trình tuyển dụng phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy tại từng cấp học.