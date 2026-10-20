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Giáo dục

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Từ 1/12, các trường THCS và THPT được kiểm tra định kỳ trên máy tính

Đỗ Hợp

TPO - Ở cấp THCS và THPT, Bộ GD&ĐT cho phép các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Thông tư được ban hành nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lí kết quả đánh giá học sinh, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường tính khách quan, công bằng, thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Chuyển từ học bạ giấy sang học bạ số

Thông tư xác định Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Thông tư quy định, đối với cấp tiểu học, giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp kí số xác nhận kết quả môn học đó. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện kí số xác nhận Học bạ số của lớp sau khi giáo viên môn học đã hoàn thành kí số.

Đối với cấp THCS, THPT, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, kí, đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với Học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.

Đề kiểm tra định kì chung cho lớp cuối cấp, cho phép kiểm tra trên máy tính

Theo thông tư, Bộ GD&ĐT giao sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở GD&ĐT lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kì I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kì I và cuối học kì II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường; tự ra đề đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại.

Ở cấp THCS, THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kĩ thuật.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lí tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thông tư cũng quy định học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lí khi kiểm tra trên máy tính; trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.

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#Chuyển đổi số giáo dục #Học bạ điện tử #Kiểm tra trên máy tính #Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT #Đánh giá học sinh

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