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Giáo dục

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Nhiều trường dừng dạy tiếng Anh liên kết, STEM: Phụ huynh giảm gánh nặng tiền học

Đỗ Hợp

TPO - Sau khi điều chỉnh hoạt động giáo dục theo Thông tư 85, có hiệu lực từ ngày 15/11 của Bộ GD&ĐT, một số trường ở Hà Nội dừng các môn liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM... Thời khóa biểu thay đổi, phiếu thu tiền học tháng 9, 10 của nhiều học sinh giảm đáng kể so với năm học trước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ giữa tháng 9, Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã điều chỉnh thời khóa biểu, đồng thời dự kiến không tiếp tục tổ chức một số chương trình liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và STEM.

Nhiều phụ huynh có con học tại trường cho biết số tiền phải đóng trong tháng 9 và tháng 10 giảm đáng kể so với năm học trước, khi học sinh vẫn tham gia các chương trình liên kết.

Chị Hạnh, phụ huynh có con học lớp 8 tại trường, cho biết nhà trường đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động giáo dục trong bối cảnh triển khai các quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, trường đã tổ chức họp, lấy ý kiến phụ huynh về việc triển khai các chương trình tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và STEM theo hình thức có thu phí. Tuy nhiên, sau khi tổ chức được một buổi, các chương trình này dự kiến không tiếp tục được triển khai như kế hoạch ban đầu.

Theo chị Hạnh, trước đây, ngoài học các môn chính khóa và tham gia bán trú, con chị còn học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài do Trung tâm Atlantic tổ chức và môn STEM.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số trường khác. Chị Lê Thị Tuyết, phụ huynh ở Thường Tín, Hà Nội, cho biết năm học này, Trường THCS Văn Bình, nơi con chị đang theo học, cũng tạm dừng mô hình liên kết. Trước đó, con trai chị từng học tiếng Anh theo chương trình liên kết trong nhiều năm khi còn học tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Một hiệu trưởng trường THCS ở khu vực ngoại thành Hà Nội cho biết nhà trường dự kiến dừng các chương trình như kỹ năng sống, tiếng Anh và STEM. Từ tháng 11, học sinh dự kiến chỉ học các tiết chính khóa từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Một số hiệu trưởng mong muốn Sở GD&ĐT Hà Nội sớm có hướng dẫn cụ thể để các trường ổn định kế hoạch dạy và học, tránh tình trạng lúng túng khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa.

Tiền các môn liên kết có thể lên tới vài triệu đồng mỗi tháng

Việc điều chỉnh các chương trình có thu phí cũng khiến tổng số tiền phụ huynh phải đóng thay đổi đáng kể, tùy theo nhu cầu học tập và sử dụng dịch vụ của từng gia đình.

Theo thông tin một phụ huynh có con học tại khu vực Hai Bà Trưng cung cấp, nếu đăng ký bán trú và các môn liên kết, tổng số tiền phải đóng mỗi tháng có thể lên tới hơn 3 triệu đồng. Trong đó, tiền dịch vụ và các chương trình liên kết chiếm hơn một nửa.

Ngược lại, những học sinh không đăng ký bán trú và không tham gia các chương trình liên kết có mức đóng thấp hơn đáng kể, từ 0 đồng đến gần 1 triệu đồng mỗi tháng, tùy các khoản dịch vụ thực tế.

Khảo sát của phóng viên cho thấy mức thu các chương trình liên kết có sự khác biệt giữa các trường. Một phụ huynh có con tham gia chương trình tiếng Anh liên kết tại một trường ở nội thành Hà Nội cho biết mức thu là 110.000 đồng mỗi tiết. Với số tiết học trong tháng, riêng tiền tiếng Anh đã gần 2 triệu đồng.

Môn STEM có mức thu 80.000 đồng mỗi tiết, tương đương gần 1 triệu đồng mỗi tháng.

Theo phụ huynh này, chi phí là một trong những vấn đề khiến gia đình cân nhắc việc cho con tiếp tục tham gia các chương trình.

Trong khi đó, tại một số trường ở khu vực ngoại thành, các hoạt động giáo dục được tổ chức theo nhu cầu của học sinh thay vì triển khai theo mô hình liên kết như trước.

Cô Đỗ Thị Thanh, giáo viên một trường THCS tại Hà Nội, cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai các hoạt động giáo dục tăng cường ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tạo điều kiện cho học sinh thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Theo giáo viên này, các nội dung được triển khai gồm STEM, ngoại ngữ và kỹ năng sống. Nhà trường đã bắt đầu tổ chức từ tuần thứ tư của năm học và đến nay đã thực hiện được ba tuần.

“Đây là hoạt động theo nhu cầu của học sinh, có sự đồng ý theo nghị quyết của HĐND xã”, cô Thanh cho biết.

Tuy nhiên, việc phân loại hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học, cũng như căn cứ tổ chức và thu tiền đối với từng chương trình, cần được xác định cụ thể theo quy định hiện hành.

Một hiệu trưởng trường THCS tại khu vực Hoài Đức cho biết, tại trường, phiếu thu của những học sinh không đăng ký bán trú và không tham gia các chương trình liên kết có thể chỉ còn 15.000 đồng mỗi tháng, là tiền nước uống.

Theo vị hiệu trưởng này, những học sinh không sử dụng dịch vụ bán trú sẽ không phải đóng tiền ăn và các khoản dịch vụ tương ứng. Các chương trình giáo dục theo nhu cầu cũng không áp dụng với học sinh không đăng ký tham gia.

“Như tháng 9 và tháng 10, sau khi phụ huynh đóng tiền đầu năm, học sinh hầu như không phải đóng thêm khoản nào vì tiền nước có thể thu theo quý hoặc nửa năm”, vị hiệu trưởng nói.

Về các dịch vụ khác, hiệu trưởng cho biết nhà trường không thu tất cả các khoản theo tháng. Chẳng hạn, chi phí phần mềm điểm danh eNetViet được tính ở mức 25.000 đồng/tháng theo thông tin nhà trường cung cấp. Những khoản phát sinh khác, nếu có, sẽ được thông báo với phụ huynh vào cuối học kỳ.

Theo vị hiệu trưởng, các khoản phát sinh chủ yếu liên quan đến học phẩm hoặc một số dịch vụ thỏa thuận; có học kỳ không phát sinh thêm chi phí.

“Ngay từ đầu năm học, nhà trường thông báo rõ những nội dung thuộc chương trình giáo dục của trường không thu phí, những chương trình liên kết hoặc tăng cường có thu phí và cách thức triển khai để phụ huynh, học sinh lựa chọn”, vị hiệu trưởng chia sẻ.

Làm rõ quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu

Việc các trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục diễn ra trong bối cảnh Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo quy định, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Các hoạt động này được tổ chức theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, gắn với việc dạy học hai buổi/ngày hoặc lộ trình thực hiện ở những trường chưa đủ điều kiện.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, nhà trường tổ chức nhằm đáp ứng sở thích, năng khiếu và nhu cầu riêng của học sinh. Việc tham gia phải bảo đảm tính tự nguyện; nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc gây áp lực để học sinh đăng ký.

Thông tư cũng quy định không thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường; việc thu tiền đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu phải tuân thủ các điều kiện, danh mục và mức thu theo quy định.

Trong bối cảnh các trường đang rà soát chương trình và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, việc hướng dẫn cụ thể cách phân loại từng chương trình, điều kiện triển khai và các khoản thu được kỳ vọng sẽ giúp nhà trường thực hiện thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh và học sinh.

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#giáo dục #Hà Nội #chương trình liên kết #bộ GD&ĐT #tiếng Anh #STEM #phụ huynh

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