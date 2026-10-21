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Giáo dục

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Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Minh Châu

TPO - Từng làm việc tại những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, sở hữu hai bằng đại học, ông Choi Chang Young (52 tuổi) vẫn quyết định trở lại giảng đường, trở thành tân học viên cao học tại Việt Nam. Với doanh nhân Hàn Quốc này, việc học không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là cách thấu hiểu sâu sắc hơn đất nước nơi ông đã gắn bó nhiều năm.

Tại lễ chào mừng năm học 2026–2027 và đón tân sinh viên khóa 2026 của Trường Đại học Mở TPHCM, câu chuyện của ông Choi Chang Young, tân học viên chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, mang đến góc nhìn thú vị về tinh thần học tập suốt đời.

Trở lại giảng đường ở tuổi 52

Sinh năm 1974, ông Choi Chang Young đã có hơn 6 năm sinh sống và làm việc tại TPHCM. Trước khi quyết định học thạc sĩ ở Việt Nam, ông đã sở hữu hai bằng cử nhân tại Hàn Quốc, hoàn thành nhiều khóa đào tạo chuyên môn, trong đó có chương trình cao cấp về tiếp thị thể thao tại Đại học Sogang.

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Ông Choi Chang Young (52 tuổi) quyết định trở lại giảng đường.

Ông từng làm việc tại Tập đoàn Samsung, hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Hyundai, đồng thời điều hành các hoạt động khởi nghiệp và kết nối kinh doanh quốc tế.

Hiện ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Thể thao người Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Việt – Hàn và tham gia tổ chức về phát triển đô thị, bất động sản tại Hàn Quốc.

Với nền tảng học vấn và kinh nghiệm quản lý như vậy, quyết định trở lại giảng đường của ông khiến không ít người bất ngờ. "Nhiều người hỏi tôi rằng đã đạt được những thành tựu nhất định, tại sao còn muốn lựa chọn con đường vất vả hơn", ông Choi kể.

Bản thân ông cũng thừa nhận từng lo lắng khi phải học tập cùng những người trẻ hơn mình hàng chục tuổi, trong môi trường có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, thay vì xem đó là trở ngại, ông coi việc trở lại trường học là cơ hội để làm mới bản thân.

"Tôi nhận ra, khi có đủ đam mê và nhiệt huyết học hỏi, tuổi tác hay rào cản ngôn ngữ không còn là những trở ngại quá lớn", ông chia sẻ.

Điều đặc biệt, lựa chọn học thạc sĩ tại Việt Nam của ông Choi không xuất phát từ việc cần thêm một tấm bằng phục vụ công việc.

Sau nhiều năm điều hành doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động giao lưu giáo dục, văn hóa giữa hai quốc gia, ông nhận thấy để thực sự hiểu Việt Nam, việc trải nghiệm cuộc sống hoặc làm việc tại đây vẫn chưa đủ.

"Để thực sự hiểu sâu sắc một quốc gia, không có cách nào tốt hơn việc trực tiếp bước vào cộng đồng học thuật và tri thức của chính quốc gia đó", ông Choi nói.

Theo ông, học tập tại một trường đại học Việt Nam sẽ giúp bản thân kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với kiến thức quản trị, đồng thời có cơ hội trao đổi, nghiên cứu và kết nối sâu hơn với đội ngũ trí thức Việt Nam. Sau khi tìm hiểu chương trình đào tạo và uy tín của Trường Đại học Mở TPHCM, ông quyết định đăng ký theo học ngành Quản trị kinh doanh.

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Ông Choi trong một tiết học ở Trường Đại học Mở TPHCM.

Đánh giá về môi trường giáo dục đại học Việt Nam, ông Choi cho rằng điểm nổi bật chính là tính năng động và cởi mở. Nếu giáo dục đại học Hàn Quốc có thế mạnh về lịch sử phát triển và hệ thống đào tạo chặt chẽ thì các trường đại học Việt Nam lại thể hiện khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi, đặc biệt trong kết nối doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, mục tiêu của ông không dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ. Ông Choi cho biết mong muốn tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ.

Từ tình bạn với HLV Park Hang-seo đến khát vọng kết nối Việt – Hàn

Ít ai biết, tân học viên cao học người Hàn Quốc này còn có mối quan hệ thân thiết lâu năm với ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Ở vai trò Phó Chủ tịch Hội Thể thao người Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi có điều kiện quan sát những dấu ấn mà các HLV đồng hương tạo ra đối với bóng đá Việt Nam. Theo ông, thành công của HLV Park Hang-seo không chỉ nằm ở những chiến thắng hay thành tích trên sân cỏ mà còn ở khả năng thấu hiểu và kết nối con người.

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Ông Choi và ông Park Hang-seo trong lần gặp nhau.

"Tôi có mối quan hệ cá nhân thân thiết và đã gắn bó với HLV Park Hang-seo trong một thời gian dài. Theo tôi, lý do thực sự giúp ông ấy chinh phục trái tim người dân Việt Nam chính là sự chân thành, ấm áp và tinh thần tôn trọng sâu sắc", ông Choi chia sẻ.

Ông cho rằng HLV Park không chỉ quan tâm đến chiến thuật mà còn thấu hiểu văn hóa, cảm xúc và tâm tư của từng cầu thủ. Cách đối xử với học trò bằng tình cảm gần gũi như người cha đã giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo dựng sự gắn kết đặc biệt với đội tuyển Việt Nam.

Đối với HLV Kim Sang-sik, ông Choi nhận định nhà cầm quân này đang tiếp nối những giá trị về sự tôn trọng, đồng thời kết hợp phương pháp huấn luyện có hệ thống của Hàn Quốc với tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam.

Từ câu chuyện bóng đá, ông Choi nhìn thấy những cơ hội hợp tác rộng hơn giữa hai quốc gia, đặc biệt trong giáo dục, khoa học và công nghệ.

Theo ông, tinh thần "Một đội ngũ – One Team", sự kết hợp giữa nền tảng tổ chức bài bản của Hàn Quốc với ý chí, sức sáng tạo và tiềm năng của người Việt Nam, không chỉ phù hợp với thể thao mà còn có thể phát huy trong môi trường học thuật và kinh doanh.

Ông kỳ vọng sự kết nối giữa hệ thống nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của các trường đại học Hàn Quốc với nguồn nhân lực trẻ Việt Nam sẽ mở ra những thành công mới.

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Ông Choi (thứ hai từ phải qua) thường xuyên xuất hiện ở các buổi bình luận bóng đá trên Đài truyền hình Việt Nam.

"Nếu kết hợp được những thế mạnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những câu chuyện kỳ tích Park Hang-seo lần thứ hai, thứ ba trong giáo dục, công nghệ và kinh doanh, chứ không chỉ giới hạn trong thể thao", ông Choi nhìn nhận.

Với ông, lựa chọn trở thành học viên tại một trường đại học Việt Nam cũng là bước đi cụ thể trong hành trình kết nối ấy.

"Điều quan trọng không phải là hiện tại tôi đang đứng ở đâu, mà là tôi vẫn đang tiếp tục tiến về hướng nào", ông nói và gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có thể bắt đầu lại, bất kể ở độ tuổi nào.

Hiệu trưởng gửi gắm 3 thông điệp "Mở" đến tân sinh viên

Tại lễ chào mừng năm học 2026–2027, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, gửi gắm đến các tân sinh viên ba thông điệp gắn với chữ "Mở" trong tên trường.

Đầu tiên là mở rộng tri thức, không ngừng học hỏi, chủ động làm chủ công nghệ, ngoại ngữ và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai là mở lòng để đón nhận cơ hội mới, mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hoạt động cộng đồng và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

Cuối cùng là mở rộng trái tim, biết lắng nghe, sẻ chia, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

"Hãy nuôi dưỡng ước mơ. Hãy bền bỉ với con đường mình đã lựa chọn. Hãy làm chủ tri thức và công nghệ. Và quan trọng hơn hết, hãy biết dùng những điều mình học được để tạo ra giá trị cho bản thân, cho người khác, cho cộng đồng và cho đất nước", ông Hà nhắn nhủ.

Hiện Trường Đại học Mở TPHCM có hơn 40.000 người học ở nhiều bậc và phương thức đào tạo, với 14 ngành thạc sĩ, 8 ngành tiến sĩ. Nhà trường có 44 chương trình đào tạo được kiểm định theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

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#Hàn Quốc #Học viên cao học #TPHCM #Choi Chang Young #giáo dục Việt Nam #Hội Thể thao Hàn Quốc #kết nối quốc tế

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