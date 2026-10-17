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Giáo dục

Cổng trường

UEL khai trương Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách, thúc đẩy hợp tác ‘3 Nhà’

Nguyễn Dũng

Sau 9 tháng thi công, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) vừa khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách hôm 15/10/2026.

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Lãnh đạo ĐHQG-HCM, lãnh đạo UEL, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và đại diện nhà thầu cắt băng khánh thành.
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Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách (tòa nhà A3) có tổng diện tích sàn hơn 13.000m², gồm 5 tầng, bố trí không gian cho các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm: kinh doanh thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế & kinh doanh, phòng mô phỏng xét xử, phòng thí nghiệm liên ngành công nghệ, luật và kinh tế. Bên cạnh đó, còn có phòng máy chủ đạt chuẩn TIA-942 Rated-2, thư viện, hội trường 300 chỗ và các phòng họp.
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Tòa nhà A3 có tổng vốn đầu tư 228 tỉ đồng, gồm 120 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, 56 tỉ đồng từ nguồn vốn vay được TP.HCM hỗ trợ lãi suất và 52 tỉ đồng vốn đối ứng của Trường.
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Với thiết kế gợi hình trái tim, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách được UEL định vị là “trái tim tri thức”, tạo điểm nhấn trung tâm cho khuôn viên Trường - nơi kết nối người học, giảng viên, nhà khoa học, nguồn học liệu và các hoạt động nghiên cứu. Hình ảnh này cũng gửi gắm mong muốn về một không gian để những người theo đuổi tri thức cùng hội tụ, chia sẻ ý tưởng và đồng kiến tạo.
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Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng UEL, trên nền tảng cơ chế và đầu tư của Đại học Quốc gia TP.HCM, UEL sẽ bố trí nguồn lực để giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên cùng làm việc trong các nhóm nghiên cứu có người dẫn dắt. Đầu tư hạ tầng của Trường luôn đi cùng với đầu tư phát triển đội ngũ và môi trường học thuật. Trong ảnh, sinh viên checkin tại tòa nhà A3.
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“Nhà trường sẽ chủ động kết nối hoạt động tại tòa nhà A3 với hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, gắn nghiên cứu với đào tạo để người học tham gia tạo tri thức, phát triển giải pháp mới. Đặc biệt, A3 sẽ là không gian làm việc chung theo định hướng hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh chia sẻ. Hình ảnh phòng mô phỏng xét xử cho sinh viên khối ngành luật UEL thực hành.
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Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách đi vào hoạt động góp phần quan trọng để UEL tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, gắn với các mục tiêu của Đại học Quốc gia TP.HCM. Trọng tâm là xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao năng lực công bố quốc tế và hợp tác nghiên cứu quốc tế. Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách và gắn kết doanh nghiệp, cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hiện thực hóa triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức, Định hình tương lai” của nhà trường.

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