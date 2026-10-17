UEL khai trương Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách, thúc đẩy hợp tác ‘3 Nhà’

Sau 9 tháng thi công, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) vừa khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách hôm 15/10/2026.
TPO - Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ dự kiến điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 16/11, đồng thời không tiếp tục tổ chức các chương trình liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống và STEM.
UBND xã Lập Thạch (tỉnh Phú Thọ) đang xác minh phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 sau khi hình ảnh khay cơm của học sinh được đăng tải trên mạng xã hội.
TPO - Lực lượng chức năng xác định, sau giờ tan lớp chiều 15/10, cháu N.M.T (SN 2020), học lớp 1 Trường tiểu học An Dương (Hải Phòng) chơi ở sân trường chờ phụ huynh đón, không may đã bị ngã từ ghế đá, đầu va trúng góc cạnh của bồn hoa dẫn đến thương nặng và tử vong sau đó.
TPO - Trường có quy mô lớn nhất hiện nay là ở Khánh Hòa với 10.500 em. Ngoài ra, toàn quốc còn có nhiều trường phình to sau sáp nhập.
TPO - Trường cũ xuống cấp, trường mới chậm tiến độ khiến hàng nghìn học sinh ở phường Thành Vinh (Nghệ An) phải học thuê nhiều năm.
TPO - Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động cùng các hồ sơ chuyên môn và nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.
TPO - Sáng 8/10, Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 dự kiến được tổ chức 3 đợt tại 11 tỉnh, thành phố, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2027.
TPO - Sau sáp nhập, Trường mầm non Họa Mi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội có 171 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.800 học sinh tại bốn điểm trường. Việc điều chuyển giáo viên giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nhưng bộ máy quản lý lại đối mặt với áp lực lớn hơn.
TPO - Sau một tuần dừng bữa ăn bán trú, chiều 4/10, Trường tiểu học Quảng Bị 1 xã Quảng Bị (Hà Nội) gửi thông báo đến cha mẹ học sinh về việc sẽ tổ chức ăn bán trú từ ngày mai (5/10).
TPO - Trong bức tâm thư gửi phụ huynh thôn Tiến Sơn, lãnh đạo trường Tiểu học Quỳnh Tam tha thiết mong cha mẹ sớm đưa con trở lại trường, để các em được học tập, bù đắp kiến thức đã bỏ lỡ sau 4 tuần nghỉ học và kịp bắt nhịp với bạn bè.
TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.
TPO - Đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam), Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An tập trung giải đáp những băn khoăn về việc sáp nhập điểm trường, đồng thời đưa ra các phương án hỗ trợ nhằm sớm đưa 127 học sinh trở lại trường.
TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được.
TPO - Liên quan vụ học sinh lớp 9 Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, đại diện nhà trường cho biết nhận hoàn toàn trách nhiệm và sẽ rà soát lại hoạt động này.
TPO - Sau phản ánh, hai trường học ở Bắc Ninh yêu cầu trả lại tiền quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Đáng chú ý, có trường chưa được duyệt các khoản thu, nhưng đã có lớp triển khai các khoản thu hộ.
TPO - Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu có hóa đơn đủ điều kiện, sẽ được áp dụng chính sách giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Quy định này áp dụng từ năm học 2026 -2027.