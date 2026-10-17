UEL khai trương Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách, thúc đẩy hợp tác ‘3 Nhà’

TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.