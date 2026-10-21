Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai giáo viên mầm non 'tác động' vào mặt bé gái trong giờ học

Phạm Trường

TPO - Không kìm chế được cảm xúc vì học sinh làm sai bài vẽ mỹ thuật, hai nữ giáo viên mầm non đã dùng tay "tác động" vào mặt bé gái.

Ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 23 giây ghi lại cảnh 2 giáo viên mầm non có hành vi đánh học sinh ngay tại lớp học gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, trong giờ học mỹ thuật, một bé gái đang học bài thì bị 2 cô giáo dùng tay tát vào má. Hai giáo viên còn có lời nói to tiếng với cháu bé.

1000033578-7645.jpg
Hình ảnh cô giáo đánh học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân, ở xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc, cho biết sự việc xảy ra tiết học sáng thứ 6 (ngày 16/10) tại lớp 3-4 tuổi ở phân hiệu mầm non Lộc Tân. Hai giáo viên xuất hiện trong clip được xác định là cô N.T.B. và cô N.T.T.L.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của hai giáo viên này. Đồng thời, yêu cầu các giáo viên liên quan viết bản tường trình, làm rõ vụ việc và báo cáo chính quyền địa phương.

"Các cô báo cáo do hướng dẫn nhiều lần nhưng bé gái vẫn sai sót nên đã không giữ được bình tĩnh mà có những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực. Nhà trường sẽ kiểm tra và xử lý, chấn chỉnh trong nội bộ", bà Liên nói.

Theo nữ hiệu trưởng, Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân có 25 lớp ở các lứa tuổi. Lớp 3-4 tuổi có cháu bé bị hai giáo viên đánh có 19 em.

Sau sự việc, hai nữ giáo viên đã liên hệ và trao đổi sự việc với phụ huynh học sinh bị đánh. Hiện, gia đình cháu chưa có ý kiến gì thêm và cháu bé vẫn đi học bình thường.

Liên quan vụ việc, chiều 21/10, Công an xã Hậu Lộc đã đến Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân để làm việc với 2 nữ giáo viên này.

Xem thêm

#giáo viên mầm non #bạo hành trẻ #sự việc Thanh Hóa #giáo dục #bé gái #Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

TPO - Từng làm việc tại những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, sở hữu hai bằng đại học, ông Choi Chang Young (52 tuổi) vẫn quyết định trở lại giảng đường, trở thành tân học viên cao học tại Việt Nam. Với doanh nhân Hàn Quốc này, việc học không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là cách thấu hiểu sâu sắc hơn đất nước nơi ông đã gắn bó nhiều năm.

Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế Ảnh: QH Huế

130 năm trường Quốc học Huế: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư

TP - Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống hay STEM thường được gọi là “môn liên kết” tạm dừng. Ảnh minh họa

Nhiều trường dừng dạy tiếng Anh liên kết, STEM: Phụ huynh giảm gánh nặng tiền học

TPO - Sau khi điều chỉnh hoạt động giáo dục theo Thông tư 85, có hiệu lực từ ngày 15/11 của Bộ GD&ĐT, một số trường ở Hà Nội dừng các môn liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM... Thời khóa biểu thay đổi, phiếu thu tiền học tháng 9, 10 của nhiều học sinh giảm đáng kể so với năm học trước.

Cô Voi và các học trò

Khi hiệu phó về làm giáo viên: Làm gì cũng phải thành tấm gương

TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

TPO - Trải qua 130 năm, Trường Quốc học Huế là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, tạo dấu ấn giáo dục và lịch sử đặc biệt. Ngôi trường hiện được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất trước ngày kỷ niệm thành lập.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp năm 2026 Ảnh: HOA BAN

Áp lực tăng học phí đại học

TP - Nhiều trường đại học hiện đang phải tái cấu trúc nguồn thu theo chiều sâu để bù đắp chi phí vận hành. Áp lực tăng học phí ngày càng rõ.

Bắc Ninh tuyển gần 700 giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bắc Ninh tuyển thêm gần 700 giáo viên

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe