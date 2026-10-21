Đại tá Công an nêu dấu hiệu cảnh báo bắt cóc online học sinh, sinh viên

TPO - Đại tá Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ, Học viện Cảnh sát nhân dân, nhận định “bắt cóc online” là vấn đề nổi cộm, gây bức xúc hiện nay. Tội phạm thường nhắm vào học sinh, sinh viên do nhóm này thiếu kỹ năng tự bảo vệ, dễ bị thao túng tâm lý.

Bên lề Diễn đàn Kết nối và Tập huấn an toàn số học đường (Cyber CARE Summit) tổ chức tại Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring ngày 21/10, Đại tá Nguyễn Minh Hiển chia sẻ, thủ đoạn phổ biến là tội phạm giả danh công an đe dọa học sinh liên quan đến ma túy, rửa tiền hoặc tội phạm. Học sinh, sinh viên sẽ bị hoảng sợ và sau đó đối tượng yêu cầu cắt liên lạc với gia đình, chuyển tiền.

Ông chỉ ra hai dấu hiệu cảnh báo: cuộc gọi từ số lạ tự xưng công an, kiểm sát viên và việc con đột ngột xin khoản tiền lớn, chẳng hạn nói "để đóng học phí".

Theo ông, cơ quan Công an, kiểm sát không làm việc qua điện thoại mà gửi giấy mời ghi rõ thời gian, địa điểm.

Do đó, khi thấy nghi ngờ, phụ huynh cần liên lạc ngay với con qua điện thoại thông thường thay vì gọi qua mạng xã hội, hỏi những thông tin riêng để xác minh và yêu cầu gửi định vị để kịp thời tiếp cận.

Đại tá Hiển nhấn mạnh, không để học sinh, sinh viên một mình giải quyết vấn đề, đồng thời phải trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) ví môi trường mạng như ngọn lửa, vừa mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm nếu không biết sử dụng đúng cách.

Vì vậy, học sinh không chỉ cần được trang bị kiến thức mà còn phải thường xuyên thực hành, rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống. Từ đó, ông nhấn mạnh, muốn bảo vệ trẻ em hiệu quả, cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an)

﻿trao đổi với học sinh tại chương trình.

Theo ông, những phẩm chất như tính hiếu kỳ, tinh thần dấn thân hay sự bền bỉ đều có giá trị tích cực, nhưng nếu thiếu định hướng có thể dẫn đến những hành vi hoặc lựa chọn không phù hợp. Do đó, trẻ em cần sự đồng hành, hướng dẫn của gia đình, nhà trường và xã hội khi tham gia môi trường số.

Cô Lê Thị Mai Hương, Phó Tổng hiệu trưởng Trường Wellspring, cho biết nhà trường đã lồng ghép giáo dục an toàn số vào chương trình kỹ năng sống, hoạt động giáo dục và sinh hoạt lớp, giúp học sinh kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Nhà trường cũng duy trì Ban An toàn học đường, bộ phận tham vấn tâm lý, email và đường dây nóng để kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh.

Bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 cho biết thêm, trong 10 tháng qua, tổng đài đã kết nối, hỗ trợ can thiệp hơn 1.900 vụ việc trẻ em bị xâm hại, trong đó có hàng chục vụ trên môi trường mạng, tăng khoảng 20% so với năm ngoái.