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Đồng Nai lấy ý kiến người dân về điều chỉnh địa giới với tỉnh Lâm Đồng

Văn Quân

TPO - UBND thành phố Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Lâm Đồng. Thành phố tiếp nhận hơn 272 km2 diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên và sáp nhập vào xã Phước Sơn.

Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Đồng Nai cho biết thành phố đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính, được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Cụ thể, thành phố Đồng Nai dự kiến tiếp nhận 272,603 km2 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên hiện nằm trong địa giới tỉnh Lâm Đồng. Ranh giới phần diện tích điều chỉnh được xác định theo Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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Toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập vào xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai dự kiến tăng từ 12.737,18 km2 lên 13.009,783 km2. Dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã của thành phố không thay đổi.

Theo phương án, toàn bộ phần diện tích tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập vào xã Phước Sơn. Khi đó, xã này có diện tích tự nhiên 659,163 km2, gồm 386,56 km2 diện tích hiện hữu và 272,603 km2 diện tích tiếp nhận. Dân số xã vẫn giữ nguyên là 31.570 người.

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn tiếp giáp các xã Đăk Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng và Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai, giáp các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Với diện tích dự kiến sau điều chỉnh, Phước Sơn trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai tại thành phố Đồng Nai, sau phường Trị An với diện tích 660,46 km2.

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Ảnh chụp màn hình theo công văn

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính, tổng hợp kết quả và trình HĐND cấp xã xem xét, thông qua. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Việc lấy ý kiến nhân dân là bước trong quy trình xem xét phương án điều chỉnh địa giới hành chính. Phương án cần tiếp tục được hoàn thiện, thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi có quyết định chính thức.

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#Đồng Nai #Vườn quốc gia Cát Tiên #Lâm Đồng #Đạ Hoai #Phước Sơn

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