Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.
TPO - Áp lực lúc này phải nói là đang đè nặng đến nghẹt thở lên vai Michael Carrick khi MU chuẩn bị hành quân sang Italia chạm trán Como ở Champions League. Cơ hội nào để ông cứu vãn chiếc ghế đang lung lay?
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.
TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.
TPO - Nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị vào cuối tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tục có mặt tại các công trường, dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giao rõ người, ấn định rõ thời hạn. Sự chỉ đạo quyết liệt của hai lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy, giúp khơi thông nhiều dự án đình trệ.
TPO - Thí sinh Đinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.
TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.
TPO - Đạt hơn 16% giá trị hợp đồng sau một năm khởi công, dự án cầu Thượng Cát đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu chính và đường dẫn, phấn đấu về đích vào tháng 7/2027.
TPO - Giữa đại ngàn phía tây Quảng Trị, U Bò níu chân người bởi khí trời dịu mát, mây sương quấn núi; hồ Thác Chuối trải rộng dưới những triền xanh. Không gian ấy đang đứng trước bước chuyển với dự án du lịch hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối tháng 10.
TPO - Tuyến kè khẩn cấp chống xói lở bờ biển Hội An, TP. Đà Nẵng dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng hạn chế sóng lớn, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư, góp phần bảo vệ người dân, hoạt động kinh doanh và du lịch ven biển.
TPO - Gần 30 ngôi nhà ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đang phải gia cố, chằng chống, căng bạt để chống chọi với mưa bão. Với những cư dân nơi đây, sống trong di sản không chỉ là gìn giữ nếp nhà xưa mà còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến.
TPO - Hàng chục công nhân, kỹ sư tất bật căn chỉnh, đấu nối nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thành hợp long chiều 21/10.
TPO - Cầu đi bộ hình lá dừa nước gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn đang được khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối của quá trình hợp long và dự kiến sẽ hoàn thành trong chiều 21/10.
TPO - Tạ Thị Hoa là cô gái duy nhất đến từ Thái Nguyên góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái xứ trà sở hữu vòng eo 59 cm cùng gương mặt cá tính.
TPO - Tại xưởng gốm Chu Đậu, Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quan sát người thợ làm nghề rồi tự tay trang trí bình gốm. Từng nét vẽ giúp các cô gái hiểu thêm sự tỉ mỉ để hoàn thiện một sản phẩm thủ công.
TPO - Sáng 21/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận cơ quan công an đã bắt giữ cấp nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài) sau hành vi hành hung cô giáo trên bục giảng.
TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.