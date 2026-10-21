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Multimedia

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

Nam Giang

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.

VIDEO: Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến tối.
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Ghi nhận của PV, những ngày gần đây, tình trạng ùn tắc trên cầu Thăng Long xảy ra thường xuyên từ sáng đến tối, hàng dài ôtô nhích từng chút, thậm chí "chôn chân" hàng tiếng đồng hồ trong giờ cao điểm.
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Việc rào chắn thi công trạm cân khiến làn đường hai bên thu hẹp lại, tình trạng ùn tắc xảy ra phía Bắc cầu Thăng Long.
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Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông qua cầu Thăng Long. Từ ngày 9/10, ôtô tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt) bị cấm qua cầu trong khung 5h-22h hằng ngày. Từ ngày 16/10, ôtô bị cấm rẽ phải từ đường gom phía Bắc (đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long) lên cầu từ 5h đến 22h. Riêng xe buýt bị cấm rẽ vào giờ cao điểm.
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Làm việc trong nội thành, anh Điệp (xã Kim Anh, Hà Nội) phải qua cầu Thăng Long 2 lần mỗi ngày. "Mỗi lần đi mất 2-3 tiếng, nguyên việc đi lại đã hết ngày", anh nói.
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Đường Võ Văn Kiệt tắc dài hàng km từ nút giao Quốc lộ 5 đến chân cầu Thăng Long.
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"Chỉ có thể đi 5 km/h, thậm chí đoạn đến chân cầu chờ 15-20 phút mới có thể lên cầu", một tài xế nói.
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Càng về chiều tối, tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng, đặc biệt là giờ tan tầm.
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Đến tối muộn, tình trạng ùn tắc không thuyên giảm cả hai chiều tại khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.
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Phương tiện nhích từng bước trên đường Võ Văn Kiệt trong đêm.
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Sắp tới, theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, cầu Thăng Long sẽ bị thu hẹp một nửa mặt đường vào mỗi đêm từ ngày 22/10 đến hết ngày 15/12 để thi công sửa chữa.
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Vị trí cầu Thăng Long, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc trong thời gian thi công. Ảnh: Google Maps.

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#Cầu Thăng Long #Ùn tắc giao thông #Thi công cầu #Giao thông Hà Nội #Biện pháp hạn chế

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