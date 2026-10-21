Cao Bằng yêu cầu xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường tránh trung tâm trước 30/10

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mặt đường nứt, bong bật, xuất hiện ổ gà trên đoạn tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm Cao Bằng, chiều 21/10 Sở Xây dựng tỉnh cho biết đã kiểm tra hiện trường và có văn bản yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục hư hỏng trước 30/10.

Văn bản của Sở Xây dựng Cao Bằng nêu, ngày 21/10, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận thông tin phản ánh trên Báo Tiền Phong về tình trạng mặt đường thuộc đoạn tuyến nối tiếp tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng đi qua Dự án Phát triển đô thị số 7A bị nứt, bong bật, xuất hiện ổ gà.

“Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định một số vị trí mặt đường chưa bằng phẳng, xuất hiện ổ gà và bong bật, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông” – văn bản Sở Xây dựng Cao Bằng nêu thực tế.

Trên cơ sở kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang - nhà đầu tư Dự án Phát triển đô thị số 7A, khẩn trương kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án.

Mặt đường nứt, bong bật, công trường sửa chữa ngổn ngang trên đoạn tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm Cao Bằng những ngày qua.

Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư kịp thời xử lý những vị trí mặt đường hư hỏng, lồi lõm, tạo mặt đường bằng phẳng, êm thuận, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Thời hạn hoàn thành các nội dung khắc phục được yêu cầu trước ngày 30/10/2026.

Trong quá trình sửa chữa, nhà đầu tư phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo tại các vị trí thi công hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn. Việc tổ chức thi công cần phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, đây là đoạn đường dài 500m thuộc dự án phát triển đô thị 7a - nối tiếp với tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng, đoạn đường này được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư khoảng 1,4 tỷ đồng.

Sáng 21/10, Báo Tiền Phong đăng bài “Vừa đưa vào sử dụng, đường tránh trung tâm Cao Bằng đã nham nhở ổ gà”, phản ánh tình trạng mặt đường nứt, bong bật trên đoạn tuyến từ Quốc lộ 3 đến đường Võ Nguyên Giáp, dài gần 1 km. Theo ghi nhận, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, có nơi phải căng rào và đặt biển cảnh báo; tốc độ phương tiện lưu thông được hạ xuống 50 km/h. Các biển báo tại khu vực thi công còn sơ sài, thiếu đèn cảnh báo vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.