Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ô tô chở công nhân né xe máy bị ngã, lao xuống vệ đường rồi lật ngang

Nhật Huy

TPO - Thấy xe máy gặp tai nạn phía trước, ô tô khách đang chở công nhân né tránh nên lao xuống vệ đường rồi lật ngang. Người đi xe máy bị xe khách cán qua tử vong, một số công nhân bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn qua TP. Cần Thơ.

Tai nạn xảy ra ngày 21/10, trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn qua ấp An Phú, xã Thới An Hội, TP. Cần Thơ.

2aobor74gmbe5s6ujcw9iwskfmnbkxvyf5kizg76-2408-6801jpg-1656.jpg
Công nhân tìm cách thoát ra ngoài khi ô tô bị lật.

Thông tin ban đầu, ông T.T.H. (SN 1959, trú xã An Thạnh, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Nam Sông Hậu theo hướng từ Cần Thơ đi Trần Đề.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phú, xe máy của ông H. va chạm vào phía sau ô tô 4 chỗ đi cùng chiều phía trước rồi ngã ra phía làn đường ngược chiều.

Cùng thời điểm, ô tô khách chở công nhân mang biển kiểm soát 51B-122.xx do anh N.H.N. (SN 1994, trú tại xã Thới An Hội) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại bất ngờ đánh lái tránh nhưng không kịp.

Xe khách cán qua người ông H., sau đó lao xuống vệ đường và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ. Một số công nhân trên xe khách bị xây xát nhẹ, được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn.

Xem thêm

#Cần Thơ #tai nạn giao thông #tử vong #quốc lộ Nam Sông Hậu

Cùng chuyên mục

Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương

Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương

TPO - Chính phủ đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7: Dịp toàn xã hội tri ân người có công

Đề xuất nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7: Dịp toàn xã hội tri ân người có công

TPO - "Ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn ĐBQH Vĩnh Long) bày tỏ đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Cao Bằng yêu cầu xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường tránh trung tâm trước 30/10

Cao Bằng yêu cầu xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường tránh trung tâm trước 30/10

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mặt đường nứt, bong bật, xuất hiện ổ gà trên đoạn tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm Cao Bằng, chiều 21/10 Sở Xây dựng tỉnh cho biết đã kiểm tra hiện trường và có văn bản yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục hư hỏng trước 30/10.

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đóng BHXH nhưng khó được hưởng lương hưu

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đóng BHXH nhưng khó được hưởng lương hưu

TPO - Theo quy định về nhiệm kỳ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm. Thực tiễn phần lớn những người đảm nhiệm các chức danh này chỉ hoạt động từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, tương đương 5 đến 10 năm. Trong khi quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên mới đáp ứng điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu. Vì thế đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại vấn đề này để bảo đảm quyền lợi tương xứng với mức đóng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng. Thông tin về khả năng có hố chôn tập thể nhưng chưa xác định được vị trí đang được lực lượng chức năng xác minh, với mong muốn sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe