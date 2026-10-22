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Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn

Hồng Ân - Hồng Phúc

TPO - Đoàn Thiên Ân đối đầu Kỳ Duyên ở cuộc đua phòng vé cuối tháng 10. Tuy nhiên, nữ diễn viên của "Án mạng karaoke" khẳng định không xem Kỳ Duyên là đối thủ và sẽ ủng hộ nhau. Nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Sơn cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu cùng nhau quay cảnh tình cảm.

Án mạng Karaoke ra mắt tại TPHCM vào ngày 21/10. Sự kiện premiere quy tụ đạo diễn Hoàng Lê cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Đại Nghĩa, Vân Dung, Thanh Sơn, Đoàn Thiên Ân, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tiểu Bảo Quốc...

Phim được ghi nhận là tác phẩm điện ảnh kết hợp giữa chất liệu trinh thám và hài đen, khai thác một tình huống rất gần gũi với đời sống: mâu thuẫn từ tiếng ồn hát karaoke.

Vân Dung đóng cảnh tình cảm táo bạo ở tuổi U60

Dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê mất khoảng một năm để hoàn thiện, với sự đồng hành của dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Đạo diễn sử dụng ca khúc vui tươi Khúc tình nồng để tạo sự đối lập, qua đó làm nổi bật màu sắc hài đen và bầu không khí căng thẳng của vụ án.

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Nghệ sĩ Vân Dung, Thanh Sơn và Đại Nghĩa ở buổi premiere Án mạng karaoke.

Phim xoay quanh chuyến đi “chữa lành” tới một ngọn núi cách biệt của một nhóm người. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung) liên tục mang đến nỗi ám ảnh cho những người xung quanh bằng chất giọng tra tấn.

Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi bà Thủy bị sát hại với chiếc micro cắm chặt vào miệng. Cái chết tức tưởi này biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, nơi mọi nhân vật đều trở thành kẻ tình nghi.

NSƯT Đại Nghĩa nhận định cộng đồng nhỏ xuất hiện trong phim là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Từ mâu thuẫn tiếng ồn, bộ phim bóc tách những tổn thương, bí mật và phần tối trong mỗi con người. Trong số các tuyến nhân vật, tương tác giữa Vân Dung và Thanh Sơn nhận được nhiều sự chú ý với phân cảnh tình cảm đặc biệt.

Vốn quen thuộc với khán giả qua các vai diễn hài hước, đanh đá, Vân Dung thừa nhận đây là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. Dù đã ngoài 50 tuổi, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân chưa từng trải qua cảnh quay tình cảm nào như lần này.

Vân Dung không giấu được sự ngượng ngùng khi đứng trước bạn diễn trẻ tuổi. Chị cho biết bản thân đã run rẩy, lúng túng trong quá trình thực hiện cảnh quay.

"Tôi lo lắng liệu những cử chỉ, động tác và cách thể hiện của mình có trở nên quá mức khi xuất hiện trên màn ảnh hay không", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chị thừa nhận không dám xem lại các trích đoạn ngắn lan truyền trên mạng xã hội.

Thanh Sơn cũng chịu áp lực không kém. Nam diễn viên tiết lộ đây là cảnh quay đầu tiên của cả hai, được thực hiện ngay ngày ghi hình đầu tiên trên bối cảnh núi. Việc phải lập tức bước vào phân cảnh tình cảm với đàn chị khi chưa có nhiều thời gian làm quen với nhân vật khiến cả hai đều căng thẳng.

Thiên Ân né tránh khi nhắc đến Kỳ Duyên

Bên cạnh yếu tố tâm lý, các diễn viên cũng phải đối mặt áp lực lớn về lời thoại. Đoàn Thiên Ân (vai Tâm) cho biết nhân vật của cô có lượng thoại nhiều và dài, đặc biệt ở các phân đoạn phải lập luận, phân tích vụ án.

Nữ diễn viên từng căng thẳng vì phải xử lý nội dung phức tạp. Trong quá trình quay, cô được NSƯT Đại Nghĩa và diễn viên Thanh Sơn trực tiếp hướng dẫn, động viên chia nhỏ câu thoại để xử lý bình tĩnh hơn.

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Thiên Ân trong buổi ra mắt phim.

Thiên Ân cũng lên tiếng về việc phim ra rạp cùng thời điểm với tác phẩm của Hoa hậu Kỳ Duyên. Cô khẳng định không xem đây là cuộc đối đầu phòng vé mà là sự trùng hợp thú vị, đồng thời sẵn sàng ủng hộ dự án của đồng nghiệp.

Quá trình ghi hình trên bối cảnh núi mang đến nhiều thử thách khắc nghiệt cho đoàn phim. Do cáp treo hạn chế, phần lớn thời gian các thành viên phải đi bộ từ chân núi lên địa điểm quay giữa trời tối.

NSƯT Đại Nghĩa tiết lộ có những cảnh quay cùng Vân Dung phải kéo dài xuyên đêm đến 5h sáng. Đặc biệt, với các phân cảnh hóa trang máu giả hoàn thành lúc 2-3 giờ sáng, diễn viên phải xin nước của người dân xung quanh để tẩy trang giữa thời tiết lạnh.

Để đáp ứng cường độ làm việc vất vả, Đại Nghĩa đã dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực. Trước khi bấm máy, nam nghệ sĩ duy trì đạp xe trung bình khoảng 40 km mỗi ngày, có những hôm lên tới gần 80 km.

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#Thiên Ân #Kỳ Duyên #điện ảnh #Án Mạng karaoke #diễn viên #phim trinh thám #hậu trường #phim án mạng karaoke ra rạp

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