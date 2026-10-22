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Khoa học

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Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Nguyễn Hoài

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Nhiều ngày nóng nhất cả nước

Năm 2026, Hà Nội nhiều lần ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Ngày 23/5, nhiệt độ cao nhất Hà Nội là 38.7 độ, cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày trên cả nước, vượt qua những “chảo lửa” miền Trung như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê ( Hà Tĩnh) hay Hồi Xuân (Thanh Hoá) .

Ngày 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Ngày 24/6, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40.8 độ, chỉ sau Ninh Bình (41 độ).

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Hà Nội sẽ đối mặt với nắng nóng gia tăng mạnh.

Trưa 10/8, Hà Nội cũng là nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước với mức nhiệt 37.9 độ ở điểm đo Láng, phản ánh xu thế Thủ đô thường xuyên trở thành nơi nóng nhất cả nước, trong các đợt nắng nóng năm nay.

Đáng lưu ý, vào ngày 30/9, trong một đợt nắng nóng hiếm gặp ở thời điểm giao mùa tại miền Bắc, điểm đo Láng của Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất với 38.4 độ.

Đây là mức nhiệt cao nhất cả nước ngày này, đồng thời là mức nhiệt kỷ lục ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 9, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 9 năm 2025.

Trong lịch sử từ khi có dữ liệu quan trắc, nhiệt độ cao nhất Hà Nội từng ghi nhận là 42.5 độ, vào ngày 4/6/2017 tại trạm đo Hà Đông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế có thể cao hơn rất nhiều, đặc biệt là khu vực nội đô, do tác động của bề mặt đệm như đường nhựa, bê tông.

Tác động đến con người và công trình xây dựng

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu, bản cập nhật 2025 vừa được công bố, các đô thị lớn của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM sẽ chịu tác động đồng thời của nóng lên toàn cầu và quá trình đô thị hóa, làm gia tăng mạnh nhiệt độ, nắng nóng, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và mưa cực đoan trong thế kỷ 21.

Theo kịch bản, nhiệt độ trung bình năm gia tăng ở Hà Nội và TPHCM cao hơn tại khu vực nội đô so với vùng ngoại ô và trung bình toàn thành phố.

Đến cuối thế kỷ 21, theo kịch bản xấu nhất, nhiệt độ trung bình năm tại khu vực nội đô có thể tăng khoảng 3.6-4.2 độ ở Hà Nội và 3.5-3.7 độ ở TPHCM so với thời kỳ cơ sở (từ năm 1995-2014).

Đặc biệt, các cực trị/cực đoan nhiệt độ và nắng nóng gia tăng mạnh. Đến cuối thế kỷ 21, theo kịch bản xấu nhất, số ngày nắng nóng trên 35 độ tại khu vực nội đô được dự tính tăng khoảng 50-90 ngày tại Hà Nội và 90-110 ngày tại TPHCM, độ dài các đợt nắng nóng cũng tăng đáng kể so với thời kỳ cơ sở.

Đáng lưu ý, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tiếp tục gia tăng cả về cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Đến cuối thế kỷ 21, theo kịch bản xấu nhất, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị sẽ làm tăng khoảng 0.5-0.53 độ tại Hà Nội và 0.36-0.38 độ tại TPHCM, với mức tăng cao nhất tập trung tại khu vực trung tâm đô thị.

Cùng với nắng nóng tăng mạnh, lượng mưa năm cũng có xu thế gia tăng tại hai thành phố lớn nhất cả nước, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm phổ biến tăng khoảng 10-20% tại Hà Nội và 15-30% tại TPHCM, theo kịch bản xấu nhất. Trong đó, chỉ số mưa cực đại 1 ngày và 5 ngày cũng như số ngày mưa rất lớn đều có xu thế tăng ở cả Hà Nội và TPHCM, với mức tăng rõ hơn tại khu vực nội đô so với vùng ven đô.

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Hà Nội cũng sẽ đối mặt với mưa lớn ngày càng nhiều.

Kịch bản biến đổi khí hậu cũng cho thấy, biến đổi khí hậu đô thị trong thế kỷ 21 sẽ làm gia tăng đáng kể các rủi ro khí hậu tại Hà Nội và TPHCM, vượt ra ngoài khả năng thích ứng của hạ tầng và dịch vụ đô thị hiện tại, nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Một số vấn đề cần quan tâm là sức khỏe cộng đồng. Các tính toán cho thấy, tần suất các điều kiện nhiệt - ẩm nguy hiểm đến sức khỏe con người được dự tính gia tăng mạnh tại Hà Nội và TPHCM.

Đồng thời, nguy cơ sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng cùng với sự gia tăng nhiệt độ và các điều kiện khí hậu thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh.

Cơ sở hạ tầng cũng là vấn đề cần quan tâm. Kịch bản chỉ ra, nhiệt độ cực đoan, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi của gió cực trị có thể làm gia tăng tác động bất lợi đến độ bền và tuổi thọ công trình, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các công trình đô thị.

Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố ngày 9/10/2026, nhằm giúp các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan nghiên cứu, khai thác và sử dụng trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đánh giá tác động, rủi ro khí hậu, cũng như hoạch định chính sách và triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

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#nắng nóng #kịch bản biến đổi khí hậu #đảo nhiệt đô thị #ngập lụt #thiên tai #mưa lũ cực đoan

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