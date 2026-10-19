Bắt quả tang người dùng lưới tàng hình bẫy chim hoang dã

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang một người dùng lưới tàng hình bẫy chim hoang dã, thu giữ nhiều tang vật và giải cứu 2 cá thể chim còn sống.

Ngày 19/10, Đội tuần tra, bảo vệ chim yến thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chức năng phường Hòa Thắng phát hiện, bắt quả tang anh N.B.S. (sinh năm 1993, quê Nghệ An) sử dụng lưới tàng hình bẫy bắt chim hoang dã trái phép tại khu vực đồng ruộng thuộc Tổ dân phố Hậu Phước.

Lực lượng chức năng tịch thu tang vật.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu giăng lưới bẫy chim nên tổ chức kiểm tra. Tang vật thu giữ gồm 2 tấm lưới đã giăng, tổng chiều dài khoảng 60m; các cọc sắt, cọc tre, lưới chưa sử dụng, 2 mô hình chim giả, 1 bình ắc quy và 2 loa phát âm thanh dụ chim. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 cá thể chim còn sống, gồm chim trích ré và chim cò lửa.

2 cá thể chim còn sống, gồm chim trích ré và chim cò lửa.

Được biết từ năm 2019 đến nay, tình trạng sử dụng lưới tàng hình bẫy bắt chim yến diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm phát hiện từ 200 đến 250 vụ giăng lưới, đặt bẫy, giải cứu và thả về tự nhiên hơn 3.000 cá thể chim yến.

Lưới tàng hình để bẫy bắt chim hoang dã tại hiện trường.

Lưới tàng hình khó nhận biết, có thể khiến nhiều loài chim mắc bẫy. Việc bắt chim bố mẹ còn khiến chim non trong các hang yến, nhà yến có nguy cơ chết đói do không được chăm sóc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt chim yến và chim hoang dã trái phép; đồng thời thông báo cho công an cấp xã hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi giăng lưới, đặt bẫy để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.