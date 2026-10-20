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Khoa học

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Một hộ gia đình ở Hà Nội tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu

Nguyễn Hoài

TPO - Một gia đình tại thôn Đông Phụng Thượng, xã Phúc Thọ, Hà Nội vừa tự nguyện bàn giao hai cá thể gấu ngựa cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Chúng sẽ được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Sáng 19/10, tại thôn Đông Phụng Thượng, xã Phúc Thọ, Hà Nội, hai cá thể gấu ngựa được chủ nuôi tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Đây là toàn bộ số gấu còn lại tại cơ sở, đồng nghĩa cơ sở này chính thức chấm dứt hoạt động nuôi gấu.

Theo hồ sơ, hai cá thể đã hơn 20 năm tuổi. Một cá thể cao lớn, nặng khoảng 170kg và một cá thể nặng khoảng 140 kg, tình trạng sức khỏe được ghi nhận là bình thường.

Chúng được đặt tên là Harmony và Melody, gợi nhắc đến âm nhạc, khi những giai điệu riêng biệt có thể kết hợp để tạo nên một bản hòa âm.

Harmony tượng trưng cho sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và Tổ chức Động vật Châu Á. Melody đại diện cho cả hành trình bền bỉ với những cuộc trò chuyện, những lần trở lại và từng bước góp phần đưa hai cá thể gấu đến cuộc sống mới.

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Cá thể gấu được cứu hộ tại xã Phúc Thọ ngày 19/10.

Sau khi được tự nguyện bàn giao, Harmony và Melody được gây mê để đưa ra khỏi chuồng an toàn, sau đó chuyển vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm hạn chế căng thẳng trong hành trình đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế.

Tại Trung tâm, đội ngũ thú y sẽ tiến hành khám sức khỏe, điều trị nếu cần và theo dõi các cá thể trong khu cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi từng bước cho làm quen với môi trường sống bán tự nhiên.

Trực tiếp tham gia cứu hộ, TS Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á chia sẻ, mỗi cá thể gấu được chuyển giao là một cuộc đời có cơ hội bước sang trang mới.

"Khi những cánh cửa của các cơ sở nuôi gấu khép lại, điều quan trọng nhất là những cá thể gấu được trao cơ hội sống an toàn, được chăm sóc suốt đời và từng bước phục hồi lại bản năng và sức khỏe", TS Jill Robinson MBE nói.

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Sau khi được cứu hộ, các cá thể gấu sẽ được sống trong môi trường bán hoang dã tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế.

Sau đợt cứu hộ này, Hà Nội còn 59 cá thể gấu tại 16 cơ sở nuôi, trong đó 15 cơ sở tập trung tại xã Phúc Thọ. Đây tiếp tục là địa bàn trọng điểm trong nỗ lực phối hợp giữa Tổ chức Động vật Châu Á và các cơ quan kiểm lâm nhằm tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên địa bàn thành phố.

Cũng trong ngày 19/10, Đoàn cứu hộ đã tiếp nhận một cá thể gấu ngựa đực do một hộ gia đình tự nguyện chuyển giao tại Hải Phòng. Gia đình mua gấu về nuôi từ năm 2002, sau đó, cá thể được đăng ký và gắn chip quản lý.

Trong hơn 20 năm, cá thể này sống trong một chuồng xây bằng gạch, nền gạch và mặt trước là song sắt, nằm cạnh nhà chính của gia đình. Trên khuôn viên này từng có những chuồng nuôi khác, nhưng đây là cá thể cuối cùng còn lại.

Cá thể được đặt tên là An Tâm, được gây mê để đưa ra khỏi chuồng an toàn, sau đó cùng Harmony và Melody lên đường đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã.

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Cá thể gấu An Tâm được chuẩn bị cho hành trình di chuyển vào Vườn quốc gia Bạch Mã.

Với việc chuyển giao An Tâm, thêm một cơ sở nuôi gấu tại Hải Phòng chính thức đóng cửa. Trên địa bàn thành phố hiện còn 11 cá thể gấu tại 6 cơ sở nuôi tư nhân.

Theo TS Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, việc các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao gấu cho Nhà nước là kết quả đáng ghi nhận của quá trình vận động, tuyên truyền và phối hợp giữa cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương và các tổ chức, đặc biệt là Tổ chức Động vật Châu Á.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để vận động chuyển giao gấu nuôi nhốt, hướng tới chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật và bảo đảm các cá thể gấu được chăm sóc phù hợp sau khi chuyển giao”, ông Nam nói.

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#nuôi nhốt gấu #cứu hộ gấu #Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

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