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Khoa học

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Phát hiện rùa răng quý hiếm dưới rạch ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Thấy cá thể rùa bò dưới rạch tại phường Tam Bình (TPHCM), ông Trần Văn Chung đưa lên bờ, giao công an. Con vật sau đó được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc.

Ngày 21/10, Công an phường Tam Bình, TPHCM bàn giao cá thể rùa răng nặng khoảng 7kg cho lực lượng kiểm lâm thành phố để tiếp tục chăm sóc, thực hiện các thủ tục thả về tự nhiên theo quy định.

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Cá thể rùa răng quý hiếm người dân phát hiện dưới kênh rạch ở TPHCM.

Trước đó vào ngày 17/10, trong lúc tập thể dục tại khu vực đường số 23, phường Tam Bình, ông Trần Văn Chung phát hiện một cá thể rùa đang bò dưới rạch.

Nhận thấy con vật có khả năng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và lo ngại có thể bị đe dọa, ông Chung chủ động đưa lên bờ, sau đó giao nộp cho Công an phường Tam Bình.

Sau khi tiếp nhận, công an phường phối hợp với Phòng Hạ tầng thuộc UBND phường lập biên bản, hoàn tất thủ tục bàn giao con vật cho lực lượng kiểm lâm.

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Người dân bàn giao cá thể rùa cho công an phường.

Theo thông tin từ Công an phường Tam Bình, cá thể này bước đầu được xác định là rùa răng, tên khoa học Heosemys annandalii, giống đực, nặng khoảng 7kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trung tá Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng Công an phường Tam Bình, cho biết việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần xây dựng cộng đồng có trách nhiệm, chung tay bảo vệ thiên nhiên.

Công an phường khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép.

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