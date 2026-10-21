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Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an TP. Đồng Nai cho biết, Công an phường Bình Phước vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do ông Bùi Như Thỉ (sinh năm 1966, thường trú tại phường Bến Cát, TPHCM) mang đến giao nộp.

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Ông Bùi Như Thỉ bàn giao cá thể tê tê cho các lực lượng chức năng để thả về tự nhiên. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai.

Ông Thỉ cho biết, trước đó trong lúc đi làm qua khu vực bãi cát thuộc khu phố Tiến Hưng 1 (phường Bình Phước, TP. Đồng Nai), ông phát hiện một cá thể động vật đang nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi ngờ đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, ông Thỉ đã dùng miếng vải bọc con vật lại, sau đó mang đến Công an phường Bình Phước để giao nộp.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã thông báo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng lực lượng kiểm lâm phối hợp tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, Đội Kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm TP Đồng Nai xác định cá thể động vật hoang dã là loài Tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica). Tê tê Java thuộc Nhóm IIB, được xếp hạng ở mức độ: Nguy cấp.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của ông Thỉ là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, người dân không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc có hành vi gây thương tích cho con vật. Thay vào đó, cần thông báo cho cơ quan công an, kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định pháp luật.

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#Đồng Nai #Bình Phước #động vật hoang dã #động vật quý hiếm #tê tê #sách đỏ #nguy cấp

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