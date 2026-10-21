Người phụ nữ mang con trăn dài 2m giao nộp công an

TPO - Người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã giao nộp con trăn đất dài 2m, nặng 13kg cho cơ quan chức năng sau khi được nuôi nhốt tại nhà.

Ngày 21/10, đại diện Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với ngành chức năng tiếp nhận một cá thể trăn đất do chị Đ.T.M. (SN 1984), trú thôn Yên Huy, xã Gia Hanh giao nộp.

Trước đó, chồng chị M. đi làm công nhân tại tỉnh Tây Nguyên được một người quen cho cá thể trăn đất nên đã đưa về quê để nuôi. Mới đây, cán bộ thôn đã phát hiện sự việc và báo cáo cơ quan chức năng.

Công an xã Gia Hanh sau đó phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm Can Lộc đến tuyên truyền, vận động gia đình giao nộp cá thể trăn.

Khi nhận thấy con trăn ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ sổng chuồng và gây nguy hiểm nên chị M. đã gọi điện xin ý kiến chồng. Sau khi được chồng đồng ý, chị quyết định bàn giao con vật tới cơ quan chức năng.

Cá thể trăn đất được bàn giao.

Theo ngành chức năng, qua kiểm tra, cá thể trăn đất hiện nặng khoảng 13kg, dài hơn 2m. Sau khi tiếp nhận, cá thể trăn đất đã được bàn giao về Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Công an cho biết, việc nuôi nhốt, gây nuôi thương mại loài trăn đất này phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục xin giấy phép theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, nuôi nhốt hoặc gây nuôi trái phép các loài động vật thuộc danh mục được nhà nước bảo vệ, tránh vi phạm pháp luật.