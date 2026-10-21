Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ mang con trăn dài 2m giao nộp công an

Hoài Nam

TPO - Người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã giao nộp con trăn đất dài 2m, nặng 13kg cho cơ quan chức năng sau khi được nuôi nhốt tại nhà.

Ngày 21/10, đại diện Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với ngành chức năng tiếp nhận một cá thể trăn đất do chị Đ.T.M. (SN 1984), trú thôn Yên Huy, xã Gia Hanh giao nộp.

Trước đó, chồng chị M. đi làm công nhân tại tỉnh Tây Nguyên được một người quen cho cá thể trăn đất nên đã đưa về quê để nuôi. Mới đây, cán bộ thôn đã phát hiện sự việc và báo cáo cơ quan chức năng.

Công an xã Gia Hanh sau đó phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm Can Lộc đến tuyên truyền, vận động gia đình giao nộp cá thể trăn.

Khi nhận thấy con trăn ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ sổng chuồng và gây nguy hiểm nên chị M. đã gọi điện xin ý kiến chồng. Sau khi được chồng đồng ý, chị quyết định bàn giao con vật tới cơ quan chức năng.

2aobor6ytynegw8rvm9alotktir8bc95rqumejae.jpg
Cá thể trăn đất được bàn giao.

Theo ngành chức năng, qua kiểm tra, cá thể trăn đất hiện nặng khoảng 13kg, dài hơn 2m. Sau khi tiếp nhận, cá thể trăn đất đã được bàn giao về Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Công an cho biết, việc nuôi nhốt, gây nuôi thương mại loài trăn đất này phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục xin giấy phép theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, nuôi nhốt hoặc gây nuôi trái phép các loài động vật thuộc danh mục được nhà nước bảo vệ, tránh vi phạm pháp luật.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Trăn đất #cá thể trăn đất #giao nộp #Người phụ nữ mang con trăn dài 2m giao nộp công an

Cùng chuyên mục

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.

Giếng khoan tại Vĩnh Long phun nước mạnh cao 15 mét, cơ quan chức năng đang kiểm tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp an toàn cho người dân.

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

TPO - Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

Một hộ gia đình ở Hà Nội tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu

Một hộ gia đình ở Hà Nội tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu

TPO - Một gia đình tại thôn Đông Phụng Thượng, xã Phúc Thọ, Hà Nội vừa tự nguyện bàn giao hai cá thể gấu ngựa cho Nhà nước, không yêu cầu bồi thường. Chúng sẽ được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

Lên mạng, học sinh bắt buộc phải nhớ 3 điều này

TPO - Theo Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng, Bộ Công an, không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng mà phải trang bị cho mỗi học sinh ba kỹ năng quan trọng.

Gạch làm bằng vật liệu thân thiện môi trường

Gạch làm bằng vật liệu thân thiện môi trường

Sau 14 năm nghiên cứu và cải tiến công nghệ, một doanh nghiệp tại Cần Thơ đã thành công trong việc tạo ra sản phẩm gạch không nung, có cốt thép nhưng lại nhẹ, bền, tối ưu chi phí và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng một phần nguyên liệu xỉ tro bay của nhà máy nhiệt điện.

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

Siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều

TPO - Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe