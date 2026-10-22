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Pháp luật

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'Kiến trúc sư' của web Xôi Lạc TV chính là bình luận viên Batman

Minh Đức

TPO - Quá trình điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Công Định, người lập trình website Xôi Lạc TV, chuyên phát lậu các trận bóng đá, cũng chính là bình luận viên Batman của kênh này.

Từ người lập trình đến bình luận viên Batman

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Nguyễn Công Định (biệt danh bình luận viên Batman).

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan hệ thống phát trực tiếp các trận đấu thể thao trái phép Xôi Lạc TV và các website liên quan.

Trong số này, Nguyễn Công Định (biệt danh bình luận viên Batman), Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang cùng 53 bị can khác bị truy tố về hai tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, 17 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; một bị can khác bị truy tố về ba tội danh, gồm “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Nguyễn Công Định bắt đầu lập trình website Xôi Lạc TV, chuyên phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Thời gian đầu, trang web hoạt động với quy mô nhỏ, lượng người theo dõi còn hạn chế.

Nhận thấy tiềm năng của mô hình này, Phạm Nguyễn Dũng quyết định đầu tư để Định phát triển hệ thống website xem và bình luận bóng đá. Theo nội dung cáo trạng, Dũng chịu toàn bộ chi phí ban đầu, bao gồm đầu tư máy móc, máy chủ, cơ sở dữ liệu, trả lương nhân viên và thuê văn phòng. Định đóng góp chuyên môn, tập trung phát triển dự án; lợi nhuận dự kiến được hai bên chia đều, mỗi người hưởng 50%.

Khi tham gia bình luận các trận đấu, Định sử dụng biệt danh Batman. Cái tên này dần trở nên quen thuộc với một bộ phận người xem bóng đá trực tuyến trên Xôi Lạc TV.

Theo sự sắp xếp của Dũng, bộ phận phát triển hệ thống website xem và bình luận bóng đá được gọi là SBG, sau này còn được biết đến với tên dự án 90 Phút, hoạt động trong Công ty Heligate.

Thu 2,5 triệu USTD từ kênh bóng đá lậu

Kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 2/2026, hệ thống website liên quan các bị can đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không được chủ thể có quyền cho phép. Các nội dung này liên quan đến quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT, cùng các đơn vị liên quan.

Bên cạnh việc phát sóng bóng đá, hệ thống còn quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến như 8XBET, LU88, Man88 và HBET.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án 90 Phút thu về hơn 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỷ đồng, từ hoạt động quảng cáo. Cáo trạng cũng đề cập hệ thống Cakhia, còn gọi là Cà Khịa TV, hoạt động theo mô hình tương tự. Hệ thống này bị xác định thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng, trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, theo nội dung điều tra, Nguyễn Công Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985) thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh và website như Xôi Lạc TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV và CakeoTV.

Cơ quan tố tụng xác định Phạm Nguyễn Dũng tham gia đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu để xây dựng, phát triển dự án 90 Phút và Cakhia. Ngoài việc cung cấp nguồn lực tài chính, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện các hoạt động thu, chi của hai dự án.

Vụ án được điều tra, truy tố với nhiều nhóm hành vi liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và hoạt động quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Các nội dung cáo buộc, vai trò của từng bị can và trách nhiệm liên quan sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng.

VSTV/K+ ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng. Con số này không bao gồm thiệt hại của các đơn vị được VSTV cấp quyền khai thác, phân phối nội dung tại Việt Nam và thiệt hại của Giải Ngoại hạng Anh.

VSTV/K+ đang tiếp tục xác định mức thiệt hại và đề nghị làm rõ tổng số tiền cụ thể cũng như phương pháp tính toán để cung cấp trong quá trình tham gia xét xử.

Trong khi đó, VTVcab chưa thống kê được chính xác thiệt hại do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. Doanh nghiệp này đang tiếp tục xác định thiệt hại và đề nghị làm rõ cách tính để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Đối với FPT Telecom, cáo trạng cho biết doanh nghiệp chưa cử người đại diện làm việc và chưa cung cấp số liệu thiệt hại cụ thể liên quan đến hành vi bị cáo buộc xâm phạm bản quyền.

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#Xôi Lạc TV #Nguyễn Công Định #Phát tán bóng đá trái phép #Tội xâm phạm quyền tác giả #Cá cược trực tuyến

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