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Pháp luật

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Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Cục Hàng không

Thanh Hà

TPO - Ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Cục Hàng không và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Thanh tra 7 năm tại HANDICO

Tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thanh tra việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn.

Thời kỳ thanh tra là 7 năm, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2025. Khi phát sinh yêu cầu thực tế có thể xem xét, làm rõ những nội dung liên quan trước và sau khoảng thời gian nêu trên.

Trong đó, thời hạn thanh tra trực tiếp tại đơn vị được quy định là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Trương Khánh Hải, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Thanh Long, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Cục IV làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thanh tra viên và chuyên viên thuộc Cục IV.

Quyết định cũng giao Cục trưởng Cục IV chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn; đồng thời giao Cục trưởng Cục Giám sát và Thẩm định giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác giám sát toàn bộ hoạt động thanh tra theo đúng quy định pháp luật.

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Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: báo Thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch công tác năm 2026.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu Đoàn phải triệt để tuân thủ quy định bảo vệ bí mật nhà nước và chế độ tài liệu mật.

Đồng thời mọi đánh giá, kết luận đều phải dựa trên hệ thống hồ sơ, tài liệu minh chứng thu thập được một cách minh bạch, khách quan, chính xác, chỉ rõ từng hành vi vi phạm (nếu có) gắn liền với trách nhiệm cá nhân, tập thể cụ thể.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND TP Hà Nội, các sở, ngành liên quan và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác theo đúng đề cương hướng dẫn.

Thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam

Cũng trong ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra là 5 năm, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra do ông Trần Quốc Dũng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng thuộc Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ hàng không, việc cấp phép, phê chuẩn và duy trì các điều kiện chuyên môn trong lĩnh vực hàng không. Đồng thời thanh tra công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và việc thực hiện các kết luận thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII, cho biết, hàng không là ngành kinh tế đặc thù, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý và có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, an ninh. Quá trình thanh tra phải xem xét đầy đủ bối cảnh, điều kiện thực tế và đặc thù của ngành, bảo đảm đánh giá khách quan, đúng bản chất từng vấn đề.

Ông Hưng yêu cầu không chỉ phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra còn phải ghi nhận những kết quả tích cực, cách làm hiệu quả của cơ quan được thanh tra.

Đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện, đoàn thanh tra phải phân tích, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm theo quy định và kiến nghị biện pháp khắc phục.

Ông Hưng nhấn mạnh, các kiến nghị sau thanh tra phải có tính khả thi, vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, vừa tạo điều kiện để ngành hàng không phát triển an toàn, bền vững. Việc thu thập, kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu phải được thực hiện chặt chẽ, khách quan, có căn cứ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, giải trình những nội dung theo yêu cầu. Đồng thời quản lý, bảo quản hồ sơ liên quan, không để thất lạc, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thanh tra.

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Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Tương tự, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo). Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục IX thuộc Thanh tra Chính phủ - làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026. Khi cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra sẽ xem xét việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất, phân phối và lưu thông các mặt hàng hóa chất, phân bón tại tổng công ty cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, làm rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm nếu có, cũng như nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh việc kiến nghị xử lý những vi phạm được phát hiện, đoàn thanh tra còn có nhiệm vụ chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý lĩnh vực hóa chất, phân bón để kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật.

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#Thanh tra Chính phủ #Thanh tra Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội #Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam #Thanh tra Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí #Quy trình thanh tra

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