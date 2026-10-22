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Thế giới

Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ vào giữa tháng 11, tập trung vào các vấn đề an ninh hậu xung đột.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Cung điện Constantine ở Saint Petersburg, Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ đồng hồ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ. Chuyến đi của ông Witkoff diễn ra sau khi Moscow và Washington đạt được thỏa thuận về nhiên liệu diesel.

Cuộc đàm phán bắt đầu tại Cung điện Constantine, cách St. Petersburg khoảng 20 km về phía tây nam vào sáng thứ Tư (21/10), với sự tham dự của trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và đặc phái viên đầu tư Nga Kirill Dmitriev. Con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cũng tham gia thảo luận qua liên kết video.

Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Trump về những nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, đồng thời đề nghị ông Witkoff báo cáo kết quả cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Oslo, Na Uy, trước đó một ngày.

Theo các nguồn tin, cuộc thảo luận tại Oslo tập trung vào những bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phục hồi kinh tế hậu chiến và cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại châu Âu.

Tại cuộc gặp ở St. Petersburg, ông Witkoff đã trình bày những đề xuất hòa bình mới, đồng thời đề nghị Nga xem xét nối lại đàm phán ba bên với sự tham gia của Moscow, Kiev và Washington. Các nhóm kỹ thuật có thể được thành lập để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Tuy nhiên, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng về triển vọng đạt được đột phá. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết những đề xuất mới do Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ đưa ra chưa đáp ứng được kỳ vọng của Moscow.

Ông Ushakov dẫn lời ông Witkoff mô tả cuộc trao đổi tại Oslo đã đạt được một số tiến triển nhất định. Dù vậy, quan chức Nga cho biết Moscow nhận thấy rất ít nội dung trong các đề xuất mới có khả năng giúp giải quyết xung đột.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cũng đề cập tình hình chiến trường, khẳng định lực lượng Nga đang nắm thế chủ động chiến lược và tiếp tục tiến công trên các mặt trận.

Ông Ushakov cho biết ông Putin đã bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ vào giữa tháng 11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu xung đột.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ tìm cách khôi phục quan hệ kinh tế song phương. Theo phía Nga, hai nước đã đạt được thỏa thuận liên quan đến nguồn cung dầu diesel, với lô hàng đầu tiên dự kiến gồm 40.000 tấn. Tổng thống Putin cho rằng thỏa thuận này góp phần kéo giá dầu diesel toàn cầu giảm từ 5-6%.

Cuộc đàm phán cũng đề cập đến xung đột Mỹ - Iran, trong đó Tổng thống Putin đề xuất Nga làm trung gian hòa giải. Ông Ushakov nói thêm rằng nhà lãnh đạo Nga đã vạch ra những ý tưởng thực tế cho một cuộc gặp ba bên có thể diễn ra với Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mặc dù chưa có thỏa thuận nào về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh như vậy được công bố.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gia tăng. Ông Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Kiev khẳng định tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu phục vụ chiến dịch của Moscow.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cũng lo ngại Washington có thể giảm mức độ hỗ trợ dành cho Kiev, đặc biệt liên quan đến chia sẻ thông tin tình báo và các hệ thống liên lạc quân sự. Tuy nhiên, Mỹ phủ nhận việc đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Dù chưa có thỏa thuận cụ thể nào được công bố, khả năng nối lại đàm phán ba bên vào tháng 11 được xem là một bước tiếp xúc ngoại giao mới giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh các bên còn bất đồng về những điều kiện cốt lõi để chấm dứt xung đột.

RT, Reuters

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#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán #xung đột #hòa bình #đối thoại

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