Vì sao không khí lạnh về, miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao?

TPO - Cường độ không khí lạnh rất yếu và lệch Đông nên hôm nay (22/10) miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, trời nắng, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hoá đến phía Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa rải rác. Nam Bộ giảm mưa so với những ngày trước.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có thể xuất hiện cục bộ ở vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, mưa có thể xuất hiện rải rác có một số nơi với cường độ nhỏ. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ.

Miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa trong hôm nay (22/10).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắc Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Lâm Đồng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến ít mưa, ngày nắng, thời tiết đẹp.