Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao không khí lạnh về, miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao?

Nguyễn Hoài

TPO - Cường độ không khí lạnh rất yếu và lệch Đông nên hôm nay (22/10) miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, trời nắng, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hoá đến phía Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa rải rác. Nam Bộ giảm mưa so với những ngày trước.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có thể xuất hiện cục bộ ở vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, mưa có thể xuất hiện rải rác có một số nơi với cường độ nhỏ. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ.

z5403533043217-35a0ade9fd455df3f518b651c31541c1.jpg
Miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa trong hôm nay (22/10).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắc Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Lâm Đồng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến ít mưa, ngày nắng, thời tiết đẹp.

Xem thêm

#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn miền Trung #mưa lớn miền Bắc #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #ô nhiễm không khí

Cùng chuyên mục

Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

TPO - Từ bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng, đầu máy hơi nước có tuổi đời gần một thế kỷ đến những thiết bị liên lạc trong chiến tranh, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm lưu giữ dấu ấn 145 năm hình thành, phát triển của ngành và những cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ công nhân.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.

Chìm tàu gần vịnh Mũi Né

Chìm tàu gần vịnh Mũi Né

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm, cứu nạn 4 lao động trên tàu cá BTh 80712TS bị chìm cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Siêu sà lan và hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long vào đầu giờ chiều 21/10, các đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ hệ thống đỡ, giải phóng khu vực lắp đặt nhịp chính. Đến chiều tối cùng ngày, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn được rút khỏi vị trí thi công, trong niềm vui của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương

Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương

TPO - Chính phủ đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 ban hành nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe