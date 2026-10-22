Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.

Khép lại mùa 1 với thông điệp "Tự hào Hà Nội - sống chuẩn an toàn", Tiết học Gen Z mùa 2 trở lại với một góc nhìn sâu hơn, chân thật hơn dưới tên gọi “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”.

“Chuyến xe” lần này không chỉ dừng lại ở các lớp học thân quen mà mở ra một "Trạm kết nối" đặc biệt từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, đến các trạm "Sáng tạo", "Bản lĩnh", "Lan tỏa" tại các điểm cầu trường THPT Đa Phúc, THPT Phan Đình Phùng, THCS - THPT Lương Thế Vinh và các trường học trên địa bàn thành phố qua các nền tảng trực tuyến.

Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ, tuổi học trò là khoảng thời gian rực rỡ nhất, tràn ngập ước mơ, hoài bão và cả những khát khao muốn khẳng định bản thân. Nhưng trưởng thành chưa bao giờ là chặng đường dễ dàng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, các em sẽ phải đối mặt với vô vàn lựa chọn.

Có những lựa chọn chắp cánh cho tương lai, nhưng cũng có những quyết định bồng bột, tò mò hay chỉ vì một lời rủ rê, một phút yếu lòng, muốn “chứng tỏ mình” mà phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và sự nuối tiếc kéo dài.

“Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” để bảo vệ bản thân và tương lai của mình”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Các em học sinh tham gia chương trình.

Đại tá Nguyễn Đức Long gửi gắm tới các em học sinh, bản lĩnh Gen Z chính là sự tỉnh táo. Hãy dừng lại trước những cám dỗ, hãy dũng cảm từ chối những lời mời gọi nguy hiểm. Khi cảm thấy hoang mang hay gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến bố, mẹ, các thầy cô giáo, các cô, chú công an.

“Đừng bao giờ vì sĩ diện hay sợ làm mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai của mình. Hãy luôn ghi nhớ không thử ma túy dù chỉ một lần”, Đại tá Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Long mong muốn các bậc phụ huynh và thầy cô giáo hãy luôn là "trạm dừng an toàn", là điểm tựa lắng nghe và thấu hiểu những thay đổi tâm lý dù là nhỏ nhất của các em. Sự đồng hành kiên nhẫn, yêu thương và định hướng đúng đắn của gia đình, nhà trường chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ các em trước sóng gió của cuộc đời.

Đại biểu dự chương trình.

Xúc động trước những câu chuyện thật

Tại “Trạm kết nối”, những câu chuyện từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội đã mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm giàu cảm xúc.

T. - một nữ học viên 16 tuổi, từng bị lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy trong hoàn cảnh gia đình có nhiều biến động. Những lời xin lỗi gửi đến cha mẹ, sự ân hận khi nhìn lại quãng thời gian đã qua và mong muốn được trở về, sửa chữa lỗi lầm khiến người nghe không khỏi xúc động.

Tiếp đó, hai học viên H.T và T.M cũng bày tỏ sự hối tiếc về những lựa chọn trong quá khứ. Nếu có cơ hội quay trở lại, các em mong muốn mình đã không sử dụng ma túy, không để những quyết định sai lầm đẩy bản thân đi xa khỏi gia đình và những ước mơ từng ấp ủ.

Những câu chuyện ấy cho thấy, dù xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, một lựa chọn sai lầm có thể kéo theo những hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng không chỉ đến bản thân người sử dụng mà còn đến cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người luôn mong chờ họ trở về.

Công an Hà Nội hướng dẫn các em học sinh sử dụng tính năng nút bấm SOS trên HaNoi Smart Police.

Thông điệp nhân văn được gửi gắm qua những câu chuyện ấy không dừng lại ở sự cảnh tỉnh. Phía sau những sai lầm vẫn có gia đình chờ đợi, vẫn có cơ hội để thay đổi và làm lại cuộc đời. Điều quan trọng là mỗi người cần đủ tỉnh táo để không bước vào con đường nguy hiểm, đồng thời có nghị lực vượt qua quá khứ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu Ban Tổ chức công bố, chương trình Tiết học Gen Z mùa 2 đã ghi nhận 6.630 lượt đăng ký, tương ứng 13.259 người theo hình thức đăng ký theo cặp học sinh - phụ huynh hoặc học sinh - giáo viên, gấp hơn 44 lần quy mô dự kiến ban đầu.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, đối thoại và tìm hiểu pháp luật, Tiết học Gen Z mùa 2 không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy mà còn hướng đến hình thành kỹ năng tự bảo vệ trong thực tế. Đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, giúp thế hệ trẻ vững vàng trước cám dỗ và chủ động lựa chọn tương lai của mình.