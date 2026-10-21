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Giới trẻ

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Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Nguyễn Ngọc

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Tối 21/10, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc Hội chợ triển lãm gian hàng sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

50 gian hàng kể chuyện sản vật quê hương

Chương trình diễn ra trong hai ngày 21-22/10, hướng tới hỗ trợ thanh niên phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ hàng hóa. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

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Các gian hàng OCOP tại hội chợ.

Điểm nhấn của chương trình là 50 gian hàng đến từ các tỉnh, thành trong khu vực, trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu do thanh niên sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để các chủ thể OCOP gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là khu vực có nhiều lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên bản địa và văn hóa truyền thống. Từ sản phẩm gắn với biển, vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả đến nông sản chế biến, dược liệu và nghề thủ công, mỗi địa phương đều có những nguồn lực riêng để phát triển kinh tế và tạo sinh kế.

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Người dân tham quan các gian hàng OCOP.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, phát huy những lợi thế của các địa phương, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” mở ra thêm cơ hội để thanh niên khởi nghiệp từ những nguồn lực gần gũi ngay trên quê hương.

Theo anh Quy, khởi nghiệp từ OCOP không chỉ là câu chuyện tạo dựng sinh kế, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Hội chợ lần này tiếp tục là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm do thanh niên làm chủ. Không chỉ bán hàng, người trẻ còn có cơ hội quan sát thị trường, tiếp nhận phản hồi, học hỏi mô hình mới và nhận diện những hạn chế trong chính sản phẩm của mình.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, các gian hàng tại hội chợ không nên chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn phải thể hiện tư duy kinh doanh, năng lực sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi bạn trẻ.

“Mỗi sản phẩm được giới thiệu cần đi cùng với một cam kết về chất lượng; mỗi cuộc gặp gỡ tại Hội chợ cần mở ra cơ hội hợp tác; mỗi phản hồi của khách hàng cần trở thành cơ sở để người sản xuất tiếp tục hoàn thiện sản phẩm”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Đưa OCOP lên môi trường số

Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc gắn xúc tiến thương mại trực tiếp với hoạt động bán hàng trên môi trường số. Song hành với 50 gian hàng, Ban tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng bán sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên, kết hợp livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm gian hàng sản phẩm OCOP của thanh niên.

Cách làm này giúp các chủ thể OCOP mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng, tăng khả năng tương tác và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm. Thay vì chỉ trông chờ vào cửa hàng hoặc các hội chợ truyền thống, người trẻ có thể tận dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để đưa sản phẩm đến thị trường rộng hơn.

Theo Ban tổ chức, hội nghị tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường, giúp thanh niên từng bước tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, nâng khả năng quảng bá trực tuyến và chủ động hơn trong kết nối khách hàng.

Từ thực tế đó, Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối thanh niên với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyên gia, tổ chức tín dụng và các đơn vị phân phối; đồng thời hỗ trợ thanh niên nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử và mở rộng các kênh tiêu thụ.

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Ban tổ chức tặng quà tri ân cho các đơn vị đồng hành tổ chức hội chợ.
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Các đại biểu tham quan các gian hàng.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, phía sau mỗi gian hàng là cả quá trình lao động, thử nghiệm, điều chỉnh quy trình, cùng những trăn trở về vốn, nhân lực và đầu ra. Không ít người trẻ phải đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh hay tìm một công việc ổn định hơn.

“Khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là lựa chọn biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

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#Chương trình OCOP #Khởi nghiệp thanh niên #Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ #Thương mại số #Phát triển kinh tế nông thôn

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