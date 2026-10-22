5 lầm tưởng tai hại về bệnh não mô cầu

TPO - Nhiều người lầm tưởng bệnh não mô cầu chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trên thực tế, mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh với diễn biến cực kỳ nhanh và nguy hiểm.
TPO - Sau khi ghi nhận các ca não mô cầu, trong đó một học sinh tử vong, TPHCM đã triển khai kháng sinh dự phòng cho hàng nghìn người. Theo chuyên gia, việc dùng thuốc sớm cho người tiếp xúc gần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.
TPO - Đang ở khu vực gần trường, 27 học sinh tại Quảng Trị bất ngờ bị đàn ong tấn công, phải nhập viện điều trị.
TPO - Nam sinh 12 tuổi tại TPHCM mắc não mô cầu nhóm B, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngành y tế đã cho 99 người tiếp xúc gần uống kháng sinh dự phòng, đồng thời triển khai vệ sinh, khử khuẩn nơi bệnh nhi cư trú và học tập.
Với tầm nhìn phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy khách hàng làm trung tâm, Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt là dành cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt.
TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.
TPO - Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch dọc tuyến đường Nam Định – Lạc Quần - đường bộ ven biển, gây khói mù mịt, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Vụ việc 42 người nghi ngộ độc khí clo tại Hà Nội làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm hóa chất độc hại trong cộng đồng. Theo bác sĩ, khí clo có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, thậm chí phù phổi và suy hô hấp; đáng chú ý, triệu chứng nguy hiểm có thể xuất hiện muộn sau khi tiếp xúc.
Thay lại khớp gối không đơn thuần là thay một khớp nhân tạo mới mà còn phải giải quyết những tổn thương sau lần phẫu thuật trước. Mục tiêu không chỉ là giảm đau, mà còn giúp khôi phục chức năng vận động như ban đầu.
TPO - Không chỉ xuất hiện ở người có bệnh nền, não mô cầu có thể tấn công cả người khỏe mạnh. Chuyên gia y tế chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo sớm và cách phòng ngừa hiệu quả.
TPO - Gần 5 tháng kiên trì giành giật sự sống cho bé sinh non nặng 600gram là minh chứng cho giá trị của y học chuyên sâu. Đằng sau hành trình ấy còn là dấu ấn từ tầm nhìn đầu tư dài hạn vào y tế, giáo dục và khoa học công nghệ cùng trách nhiệm xã hội được cụ thể hóa bằng những nguồn lực thiết thực, tiếp thêm hi vọng cho những gia đình khó khăn.
TPO - Suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì vẫn là những thách thức đáng lo ngại tại Việt Nam. Trước thực trạng này, Bộ Y tế kêu gọi cải thiện chất lượng bữa ăn, minh bạch thông tin dinh dưỡng và giảm lãng phí thực phẩm.
Từ những năm tháng tuổi trẻ hăng say với công việc, đến khoảnh khắc diệu kỳ khi làm mẹ, rồi bước sang độ tuổi chín chắn của sự trưởng thành, cơ thể người phụ nữ luôn trải qua những biến chuyển âm thầm nhưng vô cùng kỳ diệu. Trong hành trình ấy, hệ cơ xương khớp chính là “bộ khung” nâng đỡ sự dẻo dai, tư thế tự tin và năng lượng sống mỗi ngày của phái đẹp.
TPO - Khảo sát hơn 4.800 nữ sinh THCS cho thấy 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ mà chưa chuẩn bị vật dụng cần thiết. Chương trình “Là con gái thật tuyệt” năm học 2026-2027 đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 120.000 nữ sinh, ưu tiên các trường nội trú, bán trú vùng biên giới.
TPO - Sau thời gian điều trị vết thương do người tình chém vì ghen tuông, cô giáo ở Cà Mau vẫn nằm viện điều trị sau phẫu thuật vết thương vùng cổ, bé gái 11 tuổi đã xuất viện.
TPO - Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, trong khi hơn 60% ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia cảnh báo, phát hiện sớm có thể giúp tỷ lệ điều trị khỏi vượt 90%, song nhiều phụ nữ vẫn trì hoãn khám vì tâm lý e ngại.
TPO - Ba năm hiếm muộn mới đổi lấy niềm vui mang song thai, người mẹ trẻ không ngờ có ngày phải đứng trước nguy cơ mất cả hai con khi thai mới 18 tuần. Hành trình níu giữ sự sống non nớt trong 5 tháng liên tục là câu chuyện về giới hạn của y học, sức nặng của tình mẫu tử và những giá trị nhân văn làm nên nghề thầy thuốc.