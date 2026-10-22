5 lầm tưởng tai hại về bệnh não mô cầu

Từ những năm tháng tuổi trẻ hăng say với công việc, đến khoảnh khắc diệu kỳ khi làm mẹ, rồi bước sang độ tuổi chín chắn của sự trưởng thành, cơ thể người phụ nữ luôn trải qua những biến chuyển âm thầm nhưng vô cùng kỳ diệu. Trong hành trình ấy, hệ cơ xương khớp chính là “bộ khung” nâng đỡ sự dẻo dai, tư thế tự tin và năng lượng sống mỗi ngày của phái đẹp.