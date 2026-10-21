Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, nâng tầm chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Với tầm nhìn phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy khách hàng làm trung tâm, Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt là dành cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Pharmacity và Gedeon Richter Việt Nam diễn ra vào ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), đánh dấu bước tiến trong định hướng hợp tác nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người Việt.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm: Nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, giải pháp chăm sóc sức khỏe; triển khai đào tạo chuyên môn, chia sẻ kiến thức cho đội ngũ dược sĩ, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Ông Filip Nedic, Tổng Giám đốc Gedeon Richter Việt Nam (bìa trái) và ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity (bìa phải) đại diện ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 20/10 tại TP.HCM. Ảnh: Pharmacity

Với 125 năm hình thành và phát triển, Gedeon Richter là tập đoàn dược phẩm uy tín tại châu Âu, có trụ sở chính tại Hungary, sản phẩm hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Sở hữu đội ngũ gần 12.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 chuyên gia Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Gedeon Richter không ngừng khẳng định năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược phẩm. Thế mạnh chuyên môn của Gedeon Richter là nghiên cứu thuốc gốc, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Gedeon Richter đã xây dựng danh mục giải pháp đa dạng, tập trung vào tránh thai, hỗ trợ sinh sản, lạc nội mạc tử cung và các vấn đề sức khỏe phụ khoa. Đặc biệt, tập đoàn có hơn 5 thập kỷ kinh nghiệm sản xuất các chế phẩm nội tiết tố dành cho phụ nữ. Đồng thời sở hữu năng lực sản xuất hoạt chất steroid - nhóm hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhiều loại thuốc nội tiết, bao gồm các chế phẩm chứa hormone sinh dục nữ.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, kỳ vọng quan hệ hợp tác chiến lược với Gedeon Richter mang đến những giải pháp tiên tiến cho người dân Việt Nam. Ảnh: Pharmacity

Ông Filip Nedic, Tổng Giám đốc Gedeon Richter Việt Nam, cho biết: “Với chúng tôi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn, mà còn là hành trình bền bỉ nhằm thấu hiểu những nhu cầu riêng biệt của phụ nữ ở từng giai đoạn cuộc đời.

Để những tiến bộ trong lĩnh vực này thực sự tạo nên giá trị, bên cạnh năng lực nghiên cứu và phát triển dược phẩm, cần có những đối tác đủ thấu hiểu thị trường, gần gũi với người dân và có khả năng chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành những giá trị thiết thực trong đời sống. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn Pharmacity - đối tác có cùng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên sâu của Gedeon Richter và mạng lưới tiếp cận rộng khắp của Pharmacity sẽ góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ, đồng thời tạo thêm điều kiện để phụ nữ Việt Nam tiếp cận thông tin và các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp”.

Đại diện lãnh đạo Pharmacity và Gedeon Richter Việt Nam tham dự lễ ký kết. Ảnh: Pharmacity

Với Pharmacity, hợp tác cùng Gedeon Richter Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, mở rộng vai trò của nhà thuốc. Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận quan hệ hợp tác chiến lược với Gedeon Richter là cơ hội để kết nối tri thức, kinh nghiệm quốc tế với những nhu cầu thực tế của người dân Việt Nam.

Điều quan trọng không chỉ là mang đến những giải pháp tiên tiến, Pharmacity còn xây dựng nền tảng để các giá trị ấy được phát huy bền vững, phù hợp với bối cảnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong nước.

Đặc biệt, việc phát triển hệ sinh thái y tế cần sự chung tay của nhiều đối tác có chung tầm nhìn và cam kết về chất lượng. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng những kết nối có giá trị như vậy, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân”.

Đội ngũ dược sĩ Pharmacity tham gia đào tạo trực tiếp nâng cao năng lực với chuyên gia y tế trong khuôn khổ sự kiện ký kết hợp tác. Ảnh: Pharmacity

Là hệ thống với gần 1.200 nhà thuốc hiện đại, Pharmacity không chỉ cung ứng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, giá tốt mà còn hướng tới trở thành điểm đến tin cậy, đồng hành cùng người dân trong quá trình chủ động chăm sóc sức khỏe.

Đối với phụ nữ, Pharmacity đang triển khai các giải pháp đáp ứng đa dạng nhu cầu ở mọi giai đoạn cuộc đời. Tiêu biểu, Góc Mẹ và Bé được triển khai trên toàn hệ thống từ tháng 8/2026, tạo điều kiện để hàng triệu phụ nữ tiếp cận sản phẩm chính hãng phù hợp và được đồng hành bởi đội ngũ dược sĩ xuyên suốt quá trình chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Song song đó, Pharmacity đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với các công cụ hỗ trợ quản lý lịch sử dùng thuốc, nhắc lịch sử dụng thuốc và theo dõi thông tin sức khỏe, giúp việc chăm sóc bản thân và gia đình thuận tiện hơn.

Pharmacity hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ Việt thông qua các giải pháp hiện đại. Ảnh: Pharmacity

Như vậy, thông qua mạng lưới nhà thuốc rộng khắp, đội ngũ dược sĩ và các giải pháp số, Pharmacity hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa người dân với các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng. Đây cũng là nền tảng để Pharmacity tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và đóng góp giá trị thiết thực vào mục tiêu cải thiện sức khỏe cộng đồng.