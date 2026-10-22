Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.
TPO - Tại thời điểm phá án, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút dịch tả heo Châu Phi.
TPO - Quá trình điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Công Định, người lập trình website Xôi Lạc TV, chuyên phát lậu các trận bóng đá, cũng chính là bình luận viên Batman của kênh này.
TPO - Ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Cục Hàng không và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
TPO - Phát hiện nhóm người nước ngoài thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa để tổ chức lừa đảo trực tuyến, công an đã bắt giữ 118 người, khởi tố 84 bị can.
TPO - Khám xét hai căn hộ của vợ chồng Mr Hunter và Ngô Thị Thêu, cảnh sát đã thu giữ hàng chục tỷ đồng, hàng trăm miếng vàng cùng nhiều sổ tiết kiệm, siêu xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng trị giá lên tới gần 500 tỷ đồng. Bị cáo xin tự nguyện sung công nếu khắc phục còn thừa.
TPO - Vừa ra tù được vài tháng, Nguyễn Đình An tiếp tục đột nhập nhà dân, trộm 25,5 chỉ vàng trị giá khoảng 350 triệu đồng rồi mang đi bán ở nhiều tỉnh, thành.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V - nam sinh đánh cô giáo giữa lớp về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
TPO - Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. VSTV/K+ ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.
TPO - Bị tuyên án tử hình vì sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh, (21 tuổi) vừa có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
TPO - Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan đến Hải Sapa.
TPO - Thời điểm nghi phạm lấy con dao đặt trên bàn bán thịt lợn, sự việc diễn ra quá nhanh. Chủ quán là một người phụ nữ chỉ kịp túm áo kéo lại để ngăn cản nhưng không thành.
TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học.
TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.
TPO - Đột kích 7 kho hàng tại tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng hai nước thu giữ khoảng 30 tấn pháo. Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng có biệt danh “Bố già đường biên” và 2 đối tượng khác.
TPO - Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản...
TPO - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, có nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.