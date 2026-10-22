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Pháp luật

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

Văn Đức - Hà Hằng

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.

Bà Chu Thị Loan, bà nội 2 cháu B.H.T và B.T.P.M bật khóc khi kể về gia đình chiều 21/10.

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#Bạo hành gia đình #Bà nội #Con trai #Bùi văn tuấn #Bảo vệ trẻ em #Bắt kẻ hành hạ con ở Phú Thọ

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