Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

Ông ng Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam - cho biết việc đặt tên công trình là Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới còn nhằm kết nối câu chuyện 145 năm của đường sắt Việt Nam với tiến trình phát triển của đường sắt thế giới. Từ đó, người xem có thể nhận diện những thành tựu, khoảng cách công nghệ và cơ hội phát triển trong giai đoạn mới. Để hoàn thiện không gian trưng bày, Tập đoàn đã gửi thư tới 77 tổ chức đường sắt các nước, đề nghị hỗ trợ, đóng góp hiện vật, tư liệu".