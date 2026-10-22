Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

TPO - Đến ngày 30/9, khoảng gần 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng. Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm.