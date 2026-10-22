Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

TPO - Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.
TPO - Việc mở, vận hành cống hở Đồn 2 ở ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long làm hơn 30 ha hoa màu, cây ăn trái của 40 hộ dân bị ngập úng, trong đó 1,5 ha dưa hấu bị ngập hoàn toàn.
TPO - Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ chưa làm rõ đối tượng chịu tác động, lộ trình triển khai và mức thay đổi hóa đơn. Chuyên gia cảnh báo, nếu áp dụng đại trà, những hộ khó thay đổi thời gian sử dụng điện nhất là gia đình thu nhập thấp.
TPO - Tuyến kè khẩn cấp chống xói lở bờ biển Hội An, TP. Đà Nẵng dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng hạn chế sóng lớn, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư, góp phần bảo vệ người dân, hoạt động kinh doanh và du lịch ven biển.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.
TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.
TPO - Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất hơn 1.600 MW, dự kiến vận hành thương mại năm 2030. Cùng thời điểm khởi công dự án này, EVN công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.
TPO - Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
TPO - Trước nguy cơ thiếu điện trong những năm tới, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than. Theo chuyên gia, việc nhìn nhận lại vai trò nguồn điện này là cần thiết, song cảnh báo cần có cơ chế vốn và trách nhiệm triển khai cụ thể, để các dự án không tiếp tục nằm trên giấy.
TPO - Sau nhiều năm đàm phán nhưng chưa thể khởi công, Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD đang được tỉnh Ninh Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng, đất đai và giải phóng mặt bằng.
TPO - Automech chuyển từ cung cấp máy móc sang sản xuất linh kiện, khung xe buýt điện và mở rộng lên hơn 1.000 lao động. Cùng với Nippon Paint Vĩnh Phúc, doanh nghiệp chia sẻ cách thay đổi quy trình và phối hợp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của VinFast.
TPO - Khô hạn đã xảy ra tại nhiều địa phương và được dự báo sẽ khốc liệt, UBND tỉnh Đắk Lắk triệu tập cuộc họp khẩn chiều cuối tuần.
TPO - Đến ngày 30/9, khoảng gần 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng. Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm.
TPO - Theo Tiến sĩ Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM, thành phố cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Những điểm ngập lớn, không thoát nước được thì cần tính đến việc xây dựng hồ sinh thái.
TPO - Từ việc dựng lại dây chuyền thân vỏ hơn 200 robot đến đầu tư máy móc trước khi có đơn hàng, Weldcom và Kimsen cho thấy doanh nghiệp Việt phải nâng năng lực công nghệ, tổ chức sản xuất và chuẩn bị nguồn lực ra sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô.
TPO - Đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực và quốc tế, TPHCM cần đột phá trong tư duy quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.
TPO - TPHCM sau sáp nhập có cơ hội tổ chức lại hệ thống cảng biển, logistics và công nghiệp trong một không gian phát triển thống nhất. Tuy nhiên theo chuyên gia, quy mô cầu bến chỉ là điều kiện cần, thành phố phải đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn kết nối, quản trị, thể chế và nhân lực.