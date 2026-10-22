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Vĩnh Long:

Hở cống ngăn triều 'xóa sổ' vụ dưa hấu của cả ấp

Cảnh Kỳ

TPO - Việc mở, vận hành cống hở Đồn 2 ở ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long làm hơn 30 ha hoa màu, cây ăn trái của 40 hộ dân bị ngập úng, trong đó 1,5 ha dưa hấu bị ngập hoàn toàn.

UBND xã Hòa Hiệp cho biết trong đợt triều từ ngày 9-15/10, xã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh phối hợp vận hành cống Đồn 2 trên địa bàn xã để chống ngập. Theo đó, cửa cống phải được duy trì theo chế độ ngăn triều một chiều - đóng lại khi nước lớn và mở ra khi nước ròng.

Trưa 15/10, nhân viên phụ trách cống thực hiện mở chốt gài phía trong cống Đồn 2. Lúc này, cửa cống có thể chuyển động về cả hai phía khi nước lên hoặc xuống. Do vậy, khi triều lên cửa cống không đóng, nước tràn vào hệ thống kênh rạch bên trong cống gây ngập.

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Cống Đồn 2, ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi mở cống, công ty không thông báo cho chính quyền địa phương về lịch đóng, mở cống, phương án theo dõi thủy triều, biện pháp xử lý khi nước lớn trở lại. Sau khi mở cống, người vận hành rời khỏi vị trí.

Khoảng 16h ngày 15/10, triều bắt đầu dâng, nước lên cao tràn đê bao bên trong gây ngập nhiều diện tích sản xuất của các hộ dân.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi người dân báo tin, cán bộ xã đã đến kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh, không bảo đảm an toàn nên chưa thể đóng cống ngay.

UBND xã Hòa Hiệp huy động các lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

Phải tới khoảng 0h30 ngày 16/10, điều kiện dòng nước mới cho phép đóng chốt để vận hành cống lại bình thường, nước rút dần.

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Khoảng 1,5 ha dưa hấu bị ngập hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, vụ việc gây ngập hơn 30 ha diện tích sản xuất của 40 hộ dân, trong đó, khoảng 1,5 ha dưa hấu bị ngập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích cây ăn trái, chủ yếu mít đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, bị ngập nước, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái.

Về nguyên nhân sự cố, UBND xã Hòa Hiệp xác định bước đầu do mở chốt cống của người vận hành, khiến chức năng ngăn dòng nước triều không còn.

UBND xã Hòa Hiệp đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ địa phương kiểm tra, xác định thiệt hại đối với 40 hộ dân bị ảnh hưởng; điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc trên.

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#cống ngăn triều #Vĩnh Long #ngập lụt #thiệt hại nông nghiệp #hộ dân #quản lý thủy lợi #đánh giá thiệt hại

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