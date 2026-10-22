Nhân chứng chỉ 3 vị trí nghi chôn 16 liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi

TPO - Từ thông tin do các nhân chứng từng công tác tại Bệnh xá Đức Phổ cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định 3 khu vực tại xã Đặng Thùy Trâm nghi có khoảng 16 hài cốt liệt sĩ và đang tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Chiều 21/10, Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (xã Đặng Thùy Trâm).

Theo thông tin nhân chứng cung cấp, có 3 khu vực nghi có khoảng 16 hài cốt liệt sĩ được chôn cất.

Khu vực 1 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Đồng Lớn), tại tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang, dự kiến có 1 hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính, có khả năng quê ở Hà Nội, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng tháng 5 hoặc 6/1973.

Lực lượng chức năng tổ chức khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Thông tin do ông Vũ Quang Trung (y tá bệnh xá giai đoạn 1972 - 1975), cung cấp. Ông Trung là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ. Theo nhân chứng, liệt sĩ được quấn bằng võng dù bộ đội; di vật kèm theo có ảnh người vợ ôm con gái, mặt sau ghi tên và ngày mất, cùng vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin.

Khu vực 2 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971 - 1972), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm. Nơi này dự kiến có 7 phần mộ liệt sĩ, tại khu đất trống cách dãy nhà dài từng dùng điều trị thương binh khoảng 10m.

Thông tin được ông Vũ Quang Trung và ông Nguyễn Văn Thông, nguyên y sĩ bệnh xá, cung cấp. Theo các nhân chứng, các phần mộ được bọc bằng tăng hoặc võng dù bộ đội, mỗi mộ có một vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin.

Các nhân chứng cũng tham gia dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm.

Khu vực thứ 3 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Ngang giai đoạn 1973 - 1974), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm. Tại đây dự kiến có cụm 7 - 8 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh trong giai đoạn 1973 - 1974. Trong số này, nhân chứng nhớ có một liệt sĩ tên Hiền, dân tộc Mường.

Thông tin về khu vực thứ ba do bà Bùi Thị Kim Phụng (nguyên y tá bệnh xá giai đoạn 1973 - 1974) cung cấp. Bà Phụng từng trực tiếp chôn cất 3 trong số 8 liệt sĩ tại khu vực này và hiện tham gia dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Mỏ Cày.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 18/10, Ban CHQS xã Mỏ Cày huy động 11 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm tại vườn ông Nguyễn Huy Hoàng (thôn Văn Bân Nam).

Sau khi đào khu vực rộng khoảng 150 m², sâu 0,8 m, lực lượng phát hiện một bộ hài cốt cùng một đài radio đã phân hủy gần như hoàn toàn. Hài cốt sau đó được đưa về Nhà văn hóa thôn Văn Bân Nam để lập bàn thờ, canh gác.