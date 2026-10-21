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Quân khu 5 khánh thành hai nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 5 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Tuấn Nguyễn

TPO - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành, bàn giao hai nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh (xã Cư Pơng) và thôn 12 (xã Ia Rvê). Hai công trình có tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

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Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh được xây dựng theo kiến trúc nhà dài truyền thống của đồng bào Êđê.

Những ngôi nhà chung thắm tình quân dân

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành ngày 21/10, đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, nhấn mạnh hai công trình được triển khai theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về tăng cường công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn vị trí, thiết kế và tổ chức thi công.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh, xã Cư Pơng.

Tại buôn Kđoh, xã Cư Pơng, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng theo kiến trúc nhà dài truyền thống của đồng bào Êđê, diện tích khoảng 150m², chiều ngang 7m, chiều dài 21,4m. Công trình có tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái lợp tôn giả ngói, vừa bảo đảm tính kiên cố, vừa mang nét đặc trưng văn hóa bản địa.

Trong khi đó, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 12, xã Ia Rvê được thiết kế theo kiểu hội trường, diện tích khoảng 180m², với hệ thống cột bê tông sơn giả gỗ, mái tôn màu đỏ.

Mỗi công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng hỗ trợ. Cả hai được khởi công ngày 15/1/2026.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, quá trình thi công gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của mùa mưa, giá nguyên vật liệu tăng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, các công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc đưa các công trình vào sử dụng không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đề nghị chính quyền hai xã và ban tự quản buôn, thôn có phương án quản lý, bảo quản, khai thác công trình hiệu quả, phục vụ lâu dài đời sống cộng đồng.

Xây dựng thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, nhấn mạnh hai công trình mang ý nghĩa đặc biệt bởi được xây dựng trên những địa bàn có vị trí quan trọng về lịch sử, văn hóa và quốc phòng - an ninh.

Xã Cư Pơng là vùng căn cứ cách mạng, nơi đồng bào Êđê có truyền thống đoàn kết, gắn bó với cách mạng. Trong khi đó, xã Ia Rvê nằm ở khu vực biên giới phía Tây, nơi nhiều cộng đồng dân cư cùng chung sức xây dựng cuộc sống và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Đại tá Xuân cũng lưu ý, hai nhà sinh hoạt cộng đồng mới chỉ là một phần trong tổng thể khu văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại, tạo không gian sinh hoạt đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, ông đề nghị phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động người dân gìn giữ tài sản chung, duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống và chung tay bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư Pơng, ông Nguyễn Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, đơn vị đối với người dân buôn Kđoh.

Với người dân buôn Kđoh và thôn 12, hai công trình không chỉ mang lại không gian sinh hoạt khang trang mà còn thể hiện sự quan tâm của quân đội đối với đời sống đồng bào. Từ những ngôi nhà chung này, tình đoàn kết quân dân tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, phát triển và củng cố thế trận lòng dân nơi vùng sâu, vùng biên giới Đắk Lắk.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành nhà cộng đồng buôn Kđoh:

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Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh có diện tích khoảng 150m², chiều ngang 7m, chiều dài 21,4m.
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Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi lễ trao chìa khóa công trình cho đại diện buôn Kđoh.
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Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng buôn Kđoh (xã Cư Pơng) và thôn 12 (xã Ia Rvê).
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Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao quà của Thường trực Tỉnh ủy tặng buôn Kđoh (xã Cư Pơng) và thôn 12 (xã Ia Rvê).
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Đội cồng chiêng biểu diễn chào mừng nhà mới.
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Ông Y Kua Niê, đại diện già làng buôn Kđoh thực hiện nghi thức cúng trời đất, cúng nhà mới, cúng lãnh đạo các cấp.
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Các đại biểu được tặng vòng tay.
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Các đại biểu thực hiện nghi thức uống rượu cần giao lưu.
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Những món quà tình cảm của buôn làng gửi tới các đại biểu.
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Tiếng cười nói rộn vang buổi lễ.

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#Quân khu 5 #Đắk Lắk #nhà sinh hoạt #cộng đồng #văn hóa #biên giới #dân tộc #nhà cộng đồng #Cư Pơng #Ia Rvê #đồng bào Êđê #nông thôn mới

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