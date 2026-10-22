Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

TPO - Triệu Lộ Tư trở thành đề tài gây tranh cãi khi tham dự sự kiện thời trang của tạp chí Harper's Bazaar. Càng cố chứng minh độ nổi tiếng, cô càng tạo nên thị phi.
TPO - Hoàng tử Harry khẳng định hòa giải là điều quan trọng nhất trong quan hệ gia đình, nhưng câu nói “có người không muốn mọi chuyện tốt đẹp trở lại” khiến anh bị cho là ngầm chỉ trích anh trai. Dù người phát ngôn đã giải thích, giới quan sát cho rằng khoảng cách giữa hai anh em càng khó thu hẹp.
TPO - Tổ chức Miss Grand International đưa ra thông báo khẳng định 6 đại diện bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico.
TPO - Đoàn Thiên Ân đối đầu Kỳ Duyên ở cuộc đua phòng vé cuối tháng 10. Tuy nhiên, nữ diễn viên của "Án mạng karaoke" khẳng định không xem Kỳ Duyên là đối thủ và sẽ ủng hộ nhau. Nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Sơn cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu cùng nhau quay cảnh tình cảm.
TPO - "Án mạng karaoka", bộ phim quy tụ dàn diễn viên Vân Dung, NSƯT Đại Nghĩa, Thiên Ân và Thanh Sơn, đang dẫn đầu doanh số phòng vé Việt.
TPO - “Án mạng karaoke” vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày 21/10, dù số suất chiếu chưa bằng một nửa “Trại buôn người”.
TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.
TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.
TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.
TPO - Nhật ký của mẹ ra mắt khán giả từ 18 năm trước nhưng chưa bao giờ hết hot Mới nhất, ca khúc được chọn đưa vào album tuyển tập quốc tế mang tên "The Very Ballroom 10".
TPO - Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mang đến không gian giải trí sôi động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
TPO - Netflix được cho là sẽ ưu tiên tìm kiếm những bộ phim ăn khách thay vì các dự án gắn với danh tiếng hoàng gia. Sự thay đổi nhân sự cấp cao cùng tranh cãi quanh tin đồn Meghan Markle tham gia series “The Gentlemen” khiến tương lai hợp tác giữa nền tảng này với vợ chồng Hoàng tử Harry thêm bất định.
TPO - Vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của Chương Nhược Nam liên tục trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên cũng thường xuyên lọt top nữ thần do khán giả bình chọn.
TPO - Sau “Mưa đỏ” và “Trại buôn người”, Steven Nguyễn có thêm ba phim dự kiến ra rạp cuối năm. Lịch xuất hiện dày đặc đi cùng áp lực làm mới cách diễn, khi anh chuyển từ vai hành động sang những nhân vật có nhiều xung đột tình cảm.
TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Bảo Ngọc nhắn nhủ mọi người dành thời gian, nói lời yêu thương với mẹ, Tô Diệp Hà chia sẻ về cách sống tự tin, MC Mù Tạt khoe món quà hài hước từ chồng. Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động với lời nhắn gửi mẹ.
TPO - Giải thưởng điện ảnh Kim Kê của Trung Quốc công bố danh sách đề cử nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Khán giả bình luận "nền giải trí Trung Quốc đang chết dần", "Ai nhận giải cũng chẳng xứng đáng".
TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.