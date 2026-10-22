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Pháp luật

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Tài xế lẻn vào phòng ngủ bà chủ trộm hàng chục túi xách hàng hiệu bán được 8,5 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, khi biết bà N. có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis vuitton... không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng, bị can Nguyễn Đức Son nảy sinh ý định trộm cắp đem bán.

Ngày 22/10, Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, phân công Viện KSND Khu vực 4, Hà Nội, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Theo cáo trạng, Son là lái xe của N. (SN 1976, ở khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội). Do không có tiền chi tiêu cá nhân. Khi biết bà N. có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis vuitton... không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng nên Son nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Từ tháng 1/2025 - 9/2025, bị can lén vào phòng ngủ của bà N. để trộm cắp, đem bán trong các nhóm trên mạng xã hội.

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Ảnh minh họa.

Lần đầu, khoảng tháng 1/2025, lợi dụng sơ hở không ai trông giữ tài sản, Son đã vào phòng của con gái bà N., trộm cắp túi xách nhãn hiệu Dior, giấu vào túi để quà rồi mang ra ngoài rao bán trên mạng. Tài khoản “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) mua với giá 40 triệu đồng.

Lần 2, khoảng tháng 2/2025, Son lại vào phòng ngủ của gia đình bà N., trộm cắp một chiếc khăn nhãn hiệu Louis vuitton, một túi xách Hermes, mang xuống ô tô cất giấu. Lần này, “Mạnh Authentic” mua lại chiếc khăn với giá 5 triệu đồng và một người khác mua túi với giá 400 triệu đồng.

Điều tra xác định, trong năm 2025, Nguyễn Đức Son lợi dụng sơ hở, lén lút vào phòng ngủ của bà N. trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi xách của những thương hiệu Hermes; Dior và Louis vuitton, một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một khăn thương hiệu Louis vuitton.

Kết luận định giá tài sản 4 túi xách và 1 vòng vàng trị giá là gần 1,3 tỷ đồng. Đối với một khăn quàng cổ nhãn hiệu Louis vuitton và 27 túi xách chưa thu được, theo lời khai của Nguyễn Đức Son đã bán cho 3 người, thu được hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng trị giá tài sản của bà N. bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỷ đồng. Hiện còn hơn 7,2 tỷ đồng, Son chưa bồi thường cho bị hại.

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#Trộm cắp #Hermes #Dior #Louisvuiton #Lái xe trộm cắp #Trộm cắp túi xách

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