Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhân viên của Mr Pips nhận hoa hồng tiền tỷ như thế nào?

Hoàng An

TPO - Trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, các nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng từ 1 - 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền bị hại nạp trừ đi số tiền đã rút.

Cấp dưới hưởng hoa hồng 1 - 5%

TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch xét xử 188 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Phiên khai mạc hôm 26/11, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người bàn bạc, hướng dẫn nhau cách lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế nhưng bản chất lừa đảo.

Mr Pips sau một thời gian “học” tại Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép. Bị cáo “tạo dựng” hình ảnh cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội với clip khoe vàng, tiền, siêu xe, hàng hiệu để dụ nạn nhân sập bẫy. Qua đó, anh ta chỉ đạo nhân thao túng tâm lý, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng.

Đối với nhân viên kinh doanh cấp dưới của Mr Pips, cáo trạng xác định họ hưởng từ 1 - 4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu; nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1 - 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền khách nạp trừ số tiền đã rút.

screen-shot-2026-10-21-at-232854.png
Mr Pips, Shark Bình, Mr Hunter.

Cụ thể, như trường hợp Đinh Thị Dung (37 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) giữ vai trò quản lý vùng. Năm 2019, Dung vào làm việc tại một văn phòng do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) quản lý. Sau đó, người này được Nam và Ngọ giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.

Cơ quan tố tụng cho rằng Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, đồng thời được nhận tổng cộng hơn 16,5 tỷ đồng, gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, khoản tiền thưởng của Dung được tính tương ứng với hơn 396 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư. Đây là doanh số dùng để tính thưởng, không phải số tiền Dung bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự trong 27 vụ lừa đảo.

Một quản lý vùng khác là Nguyễn Đức Tuyến (30 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội). Tuyến vào làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019. Đến tháng 7/2022, bị cáo được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 2 văn phòng. Tuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền Tuyến nhận trong thời gian làm việc cho đường dây lên tới hơn 23 tỷ đồng, gồm hơn 1,1 tỷ đồng tiền lương và hơn 22 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng của Tuyến được tính trên hơn 562 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư.

Hay như Nguyễn Quang Độ (quản lý một văn phòng tại Hà Nội) nhận tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 157 tỷ đồng các bị hại chuyển vào đầu tư.

Tiếp tục làm rõ 1.587 người làm việc cho Mr Pips

Lê Tiến Đạt (quản lý văn phòng tại phố Nguyễn Hoàng, Hà Nội) cũng nhận hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng của các bị hại “sập bẫy”.

Nguyễn Hữu Tùng (quản lý văn phòng tại phố Duy Tân, Hà Nội) nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 86 tỷ đồng được các bị hại chuyển khoản.

screen-shot-2026-10-21-at-232757.png
Vàng miếng cảnh sát thu giữ trong vụ án.

Hoàng Văn Đạt (trưởng phòng thuộc văn phòng) nhận tổng cộng gần 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 85 tỷ đồng của các bị hại.

Đinh Thị Thảo (cũng là quản lý cấp phòng) nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 69 tỷ đồng các bị hại đã chuyển.

Một số nhân viên khác, gồm: Triệu Tài Sư được thưởng hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng tiền đầu tư; Phạm Tiến Dũng nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng được các bị hại chuyển; Nguyễn Văn Tấn được thưởng hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với hơn 61 tỷ đồng; Lưu Việt Tuấn nhận hơn 2,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 58 tỷ đồng; Bàn Tòn Chày được thưởng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 51,5 tỷ đồng; Nguyễn Quang Trung nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 51 tỷ đồng của các bị hại chuyển đầu tư…

Tương tự, nhiều nhân viên khác cũng nhận hoa hồng, tiền thưởng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng, để vận hành đường dây, Mr Pips cho mở các văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương cũ và một số địa phương. Nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận, hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đầu tư.

Ngoài 188 bị cáo đã truy tố, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ hành vi của 1.587 người từng làm việc tại các văn phòng, gồm nhân viên kinh doanh và những bộ phận hỗ trợ.

Đối với 8 đối tượng bỏ trốn, gồm: Isik Uran, Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Vũ Thị Phương Hằng và Nghiêm Quốc Chính cũng được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Xem thêm

#Mr Pips #Lừa đảo #Phó Đức Nam #Hoa hồng #Nhân viên của Mr Pips

Cùng chuyên mục

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh đánh cô giáo gãy mũi

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh đánh cô giáo gãy mũi

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V - nam sinh đánh cô giáo giữa lớp về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

TPO - Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. VSTV/K+ ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.

Quảng Trị: Bắt giữ ‘Bố già đường biên’

Quảng Trị: Bắt giữ ‘Bố già đường biên’

TPO - Đột kích 7 kho hàng tại tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng hai nước thu giữ khoảng 30 tấn pháo. Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng có biệt danh “Bố già đường biên” và 2 đối tượng khác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe