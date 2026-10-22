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Hoàn cảnh của hai bé gái bị cha ruột liên tục hành hạ bằng dây điện ở Phú Thọ

Hà Hằng

TPO - Liên quan đến vụ việc hai bé gái ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ nhiều lần bị bố ruột hành hạ, phóng viên Báo Tiền Phong đã gặp gỡ bà nội và hai cháu bé. Cuộc trao đổi cho thấy vết trượt dài của ông bố trẻ đã gây ra những hệ luỵ ghê gớm cho gia đình.

Chiều 21/10, tìm đến nhà bà Chu Thị Loan, bà nội của hai cháu B.H.T. (SN 2015) và B.T.M.P. (SN 2017), tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, phóng viên Báo Tiền Phong không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của hai đứa trẻ.

Căn nhà cấp 4 được gia đình gia cố, quây kín từ cổng vào. Theo bà Loan, gia đình phải rào chắn kỹ càng như vậy vì lo sợ người con trai là Bùi Văn Tuấn (SN 1991) có thể trèo vào nhà để tiếp tục hành hung các cháu và chính hai ông bà.

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Nhà bà Chu Thị Loan được quây kiên cố, luôn trong tình trạng khóa cửa để ngăn con trai trèo vào hành hung các cháu và ông bà.

Ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra, bà Loan nhiều lần nghẹn giọng. Theo bà, Tuấn nghiện rượu, nghiện ma túy, không có công việc ổn định, thường xuyên chửi bới, đánh đập không chỉ các con mà cả bố mẹ mình. “Năm 2014, tôi từng bị nó cầm dao chém vào tay, phải nằm viện mấy hôm. Vợ nó cũng không chịu nổi cảnh bị đánh đập nên bỏ đi, hai đứa trẻ ở với ông bà”, bà Loan kể.

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Bà Loan từng bị Tuấn cầm dao chém vào tay.

Theo lời bà Loan, tháng 12/2025, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Tuấn đòi đưa hai con về sống cùng. Thương cháu, lo con trai tiếp tục hành hạ hai cháu, vợ chồng bà Loan không muốn để các cháu về ở với bố. Tuy nhiên, trước sức ép, những lời chửi bới và hành vi đe dọa của Tuấn, ông bà buộc phải để hai cháu trở về với bố. Dù vậy, nỗi bất an chưa bao giờ nguôi ngoai. “Hằng đêm, chúng tôi cũng không dám ngủ sâu giấc, chỉ sợ các cháu bị đánh, chạy sang gọi cửa mà ông bà không biết”, bà Loan nói.

Chúng tôi đợi hai cháu đi học về để hỏi thăm. Hai cháu gái khá nhút nhát, ít nói, dè dặt khi tiếp xúc với người lạ. Phải mất một lúc làm quen, chúng tôi mới có thể trò chuyện với các cháu. Vẫn còn hoảng sợ sau những trận đòn, cháu B.H.T cho biết, việc bị bố đánh không phải chuyện hiếm, cứ cách một ngày hai chị em lại bị trận đánh từ bố. Ông bố mất nhân tính dùng cán chổi, dùng dây điện hoặc bất cứ vật gì có trong tay để đánh các con. Sợ quá, hai cháu nhiều lần phải trốn dưới gầm ô tô của nhà hàng xóm, không dám trở về nhà. “Bố còn bắt hai chị em cháu đi bán điện thoại, vay tiền ông bà và hàng xóm về cho bố”, cháu B.H.T kể.

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Hiện hai cháu đang được ông bà nội chăm sóc.

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Hưng, khoảng 19h ngày 10/10/2026, tại nhà của Bùi Văn Tuấn ở thôn Mới, đối tượng đã nhiều lần chửi bới, dùng cán chổi và dây điện đánh vào cơ thể hai con gái là B.H.T. và B.T.M.P.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 13/10, Công an xã Vĩnh Hưng mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã trực tiếp đánh hai con tại nhà. Cơ quan chức năng cũng thu giữ các vật chứng liên quan, tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

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Hung khí được Tuấn dùng để đánh hai con.

Kết quả giám định pháp y xác định, cháu B.H.T có các vết bầm tím ở vùng mông, đùi trái và mông, chân phải. Đối với cháu B.T.M.P, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 2%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng úy Đào Duy Tùng, điều tra viên Công an xã Vĩnh Hưng cho biết, Tuấn có nhân thân xấu, từng có 3 tiền án, không có công việc ổn định và thường xuyên say xỉn.

Vụ việc vừa qua không phải là lần đầu Tuấn có hành vi bạo lực với các con. Trước đó, vào tháng 7/2026, đối tượng đã chửi bới, đánh đập hai cháu. Công an xã Vĩnh Hưng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuấn về hành vi đánh đập hoặc cố ý xâm hại sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, biện pháp xử lý này không ngăn được hành vi bạo lực tiếp diễn.

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Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an.

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#Hai bé gái ở Phú Thọ bị bố ruột hành hạ kéo dài #bị khởi tố hình sự #gia cảnh của hai cháu bé bị cha bạo hành

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