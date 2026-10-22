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Pháp luật

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Phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hoà từng rút dao đâm cảnh sát

Tiền Lê

TPO - Khi lực lượng Công an tỉnh Gia Lai vây bắt đối tượng Hồ Văn Tình (một trong bốn phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2, tỉnh Khánh Hòa) vì buôn bán ma túy, đối tượng này đã rút dao mang theo trong người tấn công lại khiến hai cán bộ công an bị thương tích nặng.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng vừa trốn khỏi Trại giam A2.

Trước đó, khoảng 15 ngày 21/10, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1, Trại giam A2, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Bốn phạm nhân này gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) chấp hành án 20 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) án 10 năm tù với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”.

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Thông tin về 4 đối tượng trong vụ trốn trại giam ở Khánh Hoà.

Trong đó, Tình là đối tượng đã dùng dao đâm hai cán bộ Công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP. Pleiku (cũ) vào ngày 7/6/2024. Thời điểm đó, Tình thường xuyên bán lẻ ma tuý tại khu vực cầu Thu Hà (thuộc đường Trương Định, địa phận thôn 2, xã Chư A, TP.Pleiku cũ).

Khoảng 14h ngày 7/6/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức mật phục tại khu vực dốc đường Trương Định để bắt đối tượng này. Khi phát hiện Tình đang điều khiển xe máy biển số 81B2-139.17 từ đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Trương Định, tổ công tác đã triển khai các biện pháp khống chế và bắt đối tượng.

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Đối tượng Hồ Văn Tình thời điểm bị lực lượng Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ năm 2024.

Lúc này, Tình ném hai gói đựng tinh thể màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) xuống mương thoát nước bên đường. Ngay lập tức, trung tá Trương Công Cường (SN 1985, Phó đội trưởng) và thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (SN 1986) nhanh chóng áp sát để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Tình đã chống trả lại tổ công tác, đồng thời rút dao mang theo trong người tấn công lại khiến trung tá Cường và thiếu tá Hưng bị thương tích nặng. Gây án xong đối tượng bỏ chạy vào rẫy cà phê của người dân.

Đến 16h40 ngày 7/6/2024, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã bắt được Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân thuộc thôn 2, xã Chư Á. Tổ công tác đã thu giữ 1 con dao kích thước dài 20cm, 3 gói chứa tinh thể màu trắng (ma túy tổng hợp).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tình về tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, Tình từng có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

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