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Nữ tài xế Lexus ăn năn muộn màng sau việc ‘thông chốt’ CSGT ở Lào Cai

Văn Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội chống người thi hành công vụ. Video: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 16h05 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô BKS 24A-412.53 do Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

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Lê Kim Anh làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Kim Anh không chấp hành mà lên xe, đóng cửa, nổ máy, cố tình điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Mặc dù cán bộ CSGT và hai cán bộ Cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để làm việc, Lê Kim Anh vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô BKS 24A-412.53 trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

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Lê Kim Anh thừa nhận hành vi vi phạm và xin lỗi tổ công tác. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan công an, Lê Kim Anh thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời nhận thức hành vi của mình là trái với pháp luật và ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của lực lượng CSGT trong tổ công tác cũng như gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Tôi cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình và xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tổ công tác về hành động nguy hiểm bản thân đã gây ra", Lê Kim Anh nói.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Lào Cai #Khởi tố Lê Kim Anh #Chống người thi hành công vụ #Xe Lexus #Trật tự an toàn #Xe Lexus thông chốt

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