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Thế giới

Tên lửa dội xuống Kiev, máy bay không người lái bủa vây Mátxcơva bất chấp tín hiệu hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Một nhân chứng của Reuters cho biết, các tên lửa đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng 22/10. Cùng lúc đó, Ukraine cũng triển khai hàng trăm máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva trong đêm. Hai bên vẫn tiếp tục các đợt tấn công dữ dội bất chấp những nỗ lực hòa giải gần đây từ phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Chính quyền Kiev cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm trên cầu Nam bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine, đồng thời làm gián đoạn giao thông tại khu vực này. Trước đó, một cuộc tấn công khác vào Kiev tối 21/10 cũng đã gây thiệt hại không nhỏ.

Theo các quan chức địa phương, một máy bay không người lái đã nhắm trúng cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kremenchuk, thuộc khu vực Poltava của Ukraine, nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ.

Nằm bên bờ sông Dnipro, Kremenchuk là một trung tâm công nghiệp lớn, nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine. Khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga.

Tại Nga, ít nhất hai người đã bị thương gần Mátxcơva sau khi 630 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô trong đêm, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên ứng dụng Telegram. Ông nói thêm rằng phần lớn số máy bay này đã bị bắn hạ từ khoảng cách xa.

Tại thành phố Lipetsk - nơi đặt một nhà máy thép lớn, cách Mátxcơva khoảng 400 km về phía nam, các máy bay không người lái tấn công các tòa nhà chung cư và một cơ sở y tế, Thống đốc Igor Artamonov thông báo.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có các cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột.

Hôm 21/10, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp độ chuyên gia càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev - dưới sự trung gian của Mỹ - ngay trong tháng tới.

Reuters

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#Nga #Ukraine #Mỹ #Kiev #Mátxcơva #tên lửa #máy bay không người lái #đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

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