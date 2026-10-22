Lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

TPO - Từ ngày 22 đến 25/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ngày 6/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU, thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Chủ trương này đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ

Theo phương án lấy ý kiến, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; liên quan xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (Phú Thọ). Số liệu chính thức được rà soát, đối soát và xác nhận theo thẩm quyền.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Ngày 21/10 là thời gian chuẩn bị; từ ngày 22 đến hết ngày 25/10, các Tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm chính xác, khách quan; không ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến đủ điều kiện theo quy định pháp luật, các địa phương tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, góp phần bảo đảm quyền tham gia của người dân, tạo cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.