Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy cụ bà 79 tuổi đi lạc gần 4 ngày trong rừng ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Sau gần 4 ngày mất liên lạc với gia đình, cụ bà 79 tuổi ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, được lực lượng chức năng tìm thấy trong khu vực rừng, trong tình trạng mệt mỏi.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy bà B.T.C. (sinh năm 1947, trú tại thôn Bản Thác) sau nhiều ngày rời khỏi nhà chưa trở về.

Trước đó, ngày 20/10, Công an xã Yên Hoa tiếp nhận tin báo của gia đình về việc bà C. đi khỏi nhà từ ngày 18/10 nhưng chưa trở về. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã huy động lực lượng, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Thông tin về trường hợp mất liên lạc cũng được thông báo đến công an các xã lân cận để phối hợp hỗ trợ.

congan2.jpg
Công an xã Yên Hoa cùng người dân đưa bà C trở về. Ảnh Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đến khoảng 15h45 ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà C. tại khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác trong tình trạng mệt mỏi. Các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ, chăm sóc và đưa bà trở về nhà an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nguy cơ đi lạc. Khi phát hiện người thân mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ tìm kiếm kịp thời.

Xem thêm

#Người cao tuổi mất tích #Tìm kiếm cứu hộ #Tuyên Quang #An ninh trật tự #Chăm sóc người cao tuổi

Cùng chuyên mục

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung theo hướng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được công khai trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trước khi áp dụng và không phải thực hiện thủ tục đăng ký, công khai hợp đồng theo quy định của pháp luật khác.

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.

Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

TPO - Từ bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng, đầu máy hơi nước có tuổi đời gần một thế kỷ đến những thiết bị liên lạc trong chiến tranh, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm lưu giữ dấu ấn 145 năm hình thành, phát triển của ngành và những cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ công nhân.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.

Vì sao không khí lạnh về, miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao?

Vì sao không khí lạnh về, miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao?

TPO - Cường độ không khí lạnh rất yếu và lệch Đông nên hôm nay (22/10) miền Bắc vẫn duy trì nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, trời nắng, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hoá đến phía Đông Quảng Ngãi hôm nay có mưa rải rác. Nam Bộ giảm mưa so với những ngày trước.

Chìm tàu gần vịnh Mũi Né

Chìm tàu gần vịnh Mũi Né

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang tìm kiếm, cứu nạn 4 lao động trên tàu cá BTh 80712TS bị chìm cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe