Tìm thấy cụ bà 79 tuổi đi lạc gần 4 ngày trong rừng ở Tuyên Quang

TPO - Sau gần 4 ngày mất liên lạc với gia đình, cụ bà 79 tuổi ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, được lực lượng chức năng tìm thấy trong khu vực rừng, trong tình trạng mệt mỏi.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy bà B.T.C. (sinh năm 1947, trú tại thôn Bản Thác) sau nhiều ngày rời khỏi nhà chưa trở về.

Trước đó, ngày 20/10, Công an xã Yên Hoa tiếp nhận tin báo của gia đình về việc bà C. đi khỏi nhà từ ngày 18/10 nhưng chưa trở về. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã huy động lực lượng, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Thông tin về trường hợp mất liên lạc cũng được thông báo đến công an các xã lân cận để phối hợp hỗ trợ.

Công an xã Yên Hoa cùng người dân đưa bà C trở về. Ảnh Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đến khoảng 15h45 ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà C. tại khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác trong tình trạng mệt mỏi. Các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ, chăm sóc và đưa bà trở về nhà an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nguy cơ đi lạc. Khi phát hiện người thân mất liên lạc hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ tìm kiếm kịp thời.