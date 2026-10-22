Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

'Búp bê cổ trang' vượt mặt dàn mỹ nhân

Minh Vũ

TPO - Bộ phim mới "Giá kim thoa" đạt thành tích cao khi phát sóng, giúp Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.

Bộ phim cổ trang Giá kim thoa (Tên dịch: Gả trâm vàng) vừa phát sóng đã gây chú ý với truyền thông và khán giả. Độ hot và lượt xem của phim rất cao, nhưng vẫn tranh cãi về diễn xuất của nữ chính Điền Hi Vi.

Sau 3 ngày lên sóng, Giá kim thoa nhanh chóng phá mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng Youku, trở thành bộ phim phá mốc 10.000 nhanh nhất năm 2026.

Điền Hi Vi vượt qua Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư

Điền Hi Vi có phim cổ trang Trục ngọc đạt nhiệt độ trên 30.000 trên Tencent Video và vượt mốc 10.000 trên iQIYI và Tội phạm IQ thấp đạt nhiệt độ trên 10.000 trên iQIYI. Nhờ đó, Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán thuộc lứa sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.

Lượt xem phim của ngày đầu đạt hơn 13 triệu, ngày thứ 2 đã đạt gần 40 triệu, chiếm hơn 20% thị phần phim Trung Quốc hiện tại, vươn lên đứng Top 1 tác phẩm được xem nhiều nhất.

dien-hi-vi14.jpg
dien-hi-vi13.jpg
Năm 2026, Điền Hi Vi đạt thành tích tốt nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

Trong thời điểm nền phim ảnh Trung Quốc ngày càng ảm đạm, thành tích của Điền Hi Vi được đánh giá rất tốt, chứng minh các dự án cô tham gia có sức hút với khán giả.

Một người trong ngành cho biết nhờ thành công của phim cổ trang Trục ngọc, Điền Hi Vi trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới nữ diễn viên khác.

Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thườngTrục ngọc, đứng top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 1995 còn lại.

Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng phù hợp nữ chính phim ngôn tình. Cô cũng có lượng người hâm mộ ổn định và mức độ quen thuộc với khán giả đại chúng.

Trong khi Ngu Thư Hân có 3 phim hiện đại liên tiếp không đạt thành tích cao, Triệu Lộ Tư lại khó trở lại màn ảnh, tác phẩm tiếp theo là phim ngắn do chính cô tự đạo diễn không được kỳ vọng nhiều.

Điền Hi Vi trở thành ngôi sao có độ ổn định đáng kinh ngạc về thành tích phim. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Chính vì vậy, cô là sự lựa chọn của đội ngũ làm phim và nhà đầu tư.

dien-hi-vi11a.jpg
dien-hi-vi7.jpg
Điền Hi Vi được kỳ vọng vượt qua Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Diễn xuất còn gây tranh cãi

Trong Giá kim thoa, Điền Hi Vi thử thách bản thân khi thủ đồng thời hai vai diễn tiểu thư thật Ngụy Nhiêu và tiểu thư giả Quân Đại. Quân Đại là kẻ ngông cuồng, độc ác, đối xử tàn bạo với mọi người. Trong khi đó, Ngụy Nhiêu cũng là người mạnh mẽ, mưu trí, ẩn nhẫn chờ thời để trả thù.

Tuy thành tích phim rất tốt, Điền Hi Vi vẫn vấp phải không ít tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng phim chạy theo cảm giác sảng khoái nên thiếu tính logic, nhân vật của Điền Hi Vi có nhiều phân cảnh dùng sức quá đà, biểu cảm khoa trương và phóng đại quá mức cần thiết.

Gương mặt quá gầy của cô khiến biểu cảm trở nên méo mó, cách đọc thoại không mở miệng, chỉ nhếch môi cũng khiến người xem khó chịu. Nhiều khán giả còn cho rằng nếu không đọc phụ đề họ không nghe được lời thoại của Điền Hi Vi.

Khả năng diễn xuất của Điền Hi Vi vẫn chưa có chiều sâu, mới chỉ thể hiện được mặt ngoài cảm xúc của nhân vật.

Điền Hi Vi bị chê biểu cảm khoa trương.
dien-hi-vi9.jpg
dien-hi-vi12.jpg
Cách diễn lên gân lên cốt khiến người xem mệt mỏi.

Giá kim thoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân trên trang văn học Tấn Giang. Ngụy Nhiêu vốn là quý nữ của phủ Thừa An Bá, nhưng vì biến cố gia đình mà từ nhỏ đã bị tráo đổi khỏi phủ.

Dù cuộc sống gian khó, nàng vẫn không hề tự oán tự trách, một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa chạy chữa cho mẹ nuôi, vừa trả nợ cho cha nuôi. Trong khi đó, kẻ giả mạo Ngụy Nhiêu tuy hưởng tận vinh hoa nhưng tính tình lại kiêu căng hống hách, khiến vị hôn phu Lục Trác vô cùng chán ghét.​

Khi Lục Trác bị thương nơi chiến trận và rơi vào hôn mê sâu, Ngụy Nhiêu giả không cam lòng gả cho ông chồng nằm liệt giường. Để có tiền chi trả viện phí cho mẹ nuôi, Ngụy Nhiêu thật đã đồng ý kết hỷ cùng Lục Trác. Sau khi tỉnh lại, Lục Trác dần bị sự chân thành và thiện lương của Ngụy Nhiêu làm lay động, tình cảm giữa hai người cũng từ đó mà nảy nở. Lúc này, Ngụy Nhiêu giả lại tức giận, tìm đủ mọi cách để vạch trần thân phận thật của nàng.

Điền Hi Vi được khán giả gọi là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ với gương mặt ngọt ngào, khí chất tươi trẻ tràn ngập nét thanh xuân. Cô từng được khán giả Trung Quốc bình chọn nằm trong top 4 gương mặt đẹp nhất thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên và Châu Dã.

vi8.jpg
vi5.jpg
Điền Hi Vi có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban.

Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn với các tác phẩm Điền canh kỷ, Đại Phụng đả canh nhân, Trục ngọc, Tội phạm EQ thấp.

Xem thêm

#Điền canh kỷ #Đại Phụng đả canh nhân #Trục ngọc #Tội phạm EQ thấp #Giá kim thoa #Gả trâm vàng #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Ý định thực sự của Harry

Ý định thực sự của Harry

TPO - Hoàng tử Harry khẳng định hòa giải là điều quan trọng nhất trong quan hệ gia đình, nhưng câu nói “có người không muốn mọi chuyện tốt đẹp trở lại” khiến anh bị cho là ngầm chỉ trích anh trai. Dù người phát ngôn đã giải thích, giới quan sát cho rằng khoảng cách giữa hai anh em càng khó thu hẹp.

Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

TPO - Triệu Lộ Tư trở thành đề tài gây tranh cãi khi tham dự sự kiện thời trang của tạp chí Harper's Bazaar. Càng cố chứng minh độ nổi tiếng, cô càng tạo nên thị phi.

Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn

Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn

TPO - Đoàn Thiên Ân đối đầu Kỳ Duyên ở cuộc đua phòng vé cuối tháng 10. Tuy nhiên, nữ diễn viên của "Án mạng karaoke" khẳng định không xem Kỳ Duyên là đối thủ và sẽ ủng hộ nhau. Nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Sơn cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu cùng nhau quay cảnh tình cảm.

9 nghệ sĩ bị tuyên án

9 nghệ sĩ bị tuyên án

TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.

Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.

'Cái chết' của chuỗi gym tại Việt Nam

'Cái chết' của chuỗi gym tại Việt Nam

TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.

Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ đổ bộ fest 'Chạm Việt Nam' 2

Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ đổ bộ fest 'Chạm Việt Nam' 2

TPO - Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mang đến không gian giải trí sôi động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Tương lai bất định của Meghan

Tương lai bất định của Meghan

TPO - Netflix được cho là sẽ ưu tiên tìm kiếm những bộ phim ăn khách thay vì các dự án gắn với danh tiếng hoàng gia. Sự thay đổi nhân sự cấp cao cùng tranh cãi quanh tin đồn Meghan Markle tham gia series “The Gentlemen” khiến tương lai hợp tác giữa nền tảng này với vợ chồng Hoàng tử Harry thêm bất định.

Mỹ nữ khiến cả triệu chàng trai si mê

Mỹ nữ khiến cả triệu chàng trai si mê

TPO - Vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của Chương Nhược Nam liên tục trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên cũng thường xuyên lọt top nữ thần do khán giả bình chọn.

Kiểm chứng diễn viên nghìn tỷ Steven Nguyễn

Kiểm chứng diễn viên nghìn tỷ Steven Nguyễn

TPO - Sau “Mưa đỏ” và “Trại buôn người”, Steven Nguyễn có thêm ba phim dự kiến ra rạp cuối năm. Lịch xuất hiện dày đặc đi cùng áp lực làm mới cách diễn, khi anh chuyển từ vai hành động sang những nhân vật có nhiều xung đột tình cảm.

Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Bảo Ngọc nhắn nhủ mọi người dành thời gian, nói lời yêu thương với mẹ, Tô Diệp Hà chia sẻ về cách sống tự tin, MC Mù Tạt khoe món quà hài hước từ chồng. Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động với lời nhắn gửi mẹ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe