'Búp bê cổ trang' vượt mặt dàn mỹ nhân

TPO - Bộ phim mới "Giá kim thoa" đạt thành tích cao khi phát sóng, giúp Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.

Bộ phim cổ trang Giá kim thoa (Tên dịch: Gả trâm vàng) vừa phát sóng đã gây chú ý với truyền thông và khán giả. Độ hot và lượt xem của phim rất cao, nhưng vẫn tranh cãi về diễn xuất của nữ chính Điền Hi Vi.

Sau 3 ngày lên sóng, Giá kim thoa nhanh chóng phá mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng Youku, trở thành bộ phim phá mốc 10.000 nhanh nhất năm 2026.

Điền Hi Vi vượt qua Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư

Điền Hi Vi có phim cổ trang Trục ngọc đạt nhiệt độ trên 30.000 trên Tencent Video và vượt mốc 10.000 trên iQIYI và Tội phạm IQ thấp đạt nhiệt độ trên 10.000 trên iQIYI. Nhờ đó, Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán thuộc lứa sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.

Lượt xem phim của ngày đầu đạt hơn 13 triệu, ngày thứ 2 đã đạt gần 40 triệu, chiếm hơn 20% thị phần phim Trung Quốc hiện tại, vươn lên đứng Top 1 tác phẩm được xem nhiều nhất.

Năm 2026, Điền Hi Vi đạt thành tích tốt nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

Trong thời điểm nền phim ảnh Trung Quốc ngày càng ảm đạm, thành tích của Điền Hi Vi được đánh giá rất tốt, chứng minh các dự án cô tham gia có sức hút với khán giả.

Một người trong ngành cho biết nhờ thành công của phim cổ trang Trục ngọc, Điền Hi Vi trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới nữ diễn viên khác.

Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thường và Trục ngọc, đứng top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 1995 còn lại.

Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng phù hợp nữ chính phim ngôn tình. Cô cũng có lượng người hâm mộ ổn định và mức độ quen thuộc với khán giả đại chúng.

Trong khi Ngu Thư Hân có 3 phim hiện đại liên tiếp không đạt thành tích cao, Triệu Lộ Tư lại khó trở lại màn ảnh, tác phẩm tiếp theo là phim ngắn do chính cô tự đạo diễn không được kỳ vọng nhiều.

Điền Hi Vi trở thành ngôi sao có độ ổn định đáng kinh ngạc về thành tích phim. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Chính vì vậy, cô là sự lựa chọn của đội ngũ làm phim và nhà đầu tư.

Điền Hi Vi được kỳ vọng vượt qua Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Diễn xuất còn gây tranh cãi

Trong Giá kim thoa, Điền Hi Vi thử thách bản thân khi thủ đồng thời hai vai diễn tiểu thư thật Ngụy Nhiêu và tiểu thư giả Quân Đại. Quân Đại là kẻ ngông cuồng, độc ác, đối xử tàn bạo với mọi người. Trong khi đó, Ngụy Nhiêu cũng là người mạnh mẽ, mưu trí, ẩn nhẫn chờ thời để trả thù.

Tuy thành tích phim rất tốt, Điền Hi Vi vẫn vấp phải không ít tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng phim chạy theo cảm giác sảng khoái nên thiếu tính logic, nhân vật của Điền Hi Vi có nhiều phân cảnh dùng sức quá đà, biểu cảm khoa trương và phóng đại quá mức cần thiết.

Gương mặt quá gầy của cô khiến biểu cảm trở nên méo mó, cách đọc thoại không mở miệng, chỉ nhếch môi cũng khiến người xem khó chịu. Nhiều khán giả còn cho rằng nếu không đọc phụ đề họ không nghe được lời thoại của Điền Hi Vi.

Khả năng diễn xuất của Điền Hi Vi vẫn chưa có chiều sâu, mới chỉ thể hiện được mặt ngoài cảm xúc của nhân vật.

Điền Hi Vi bị chê biểu cảm khoa trương.

Cách diễn lên gân lên cốt khiến người xem mệt mỏi.

Giá kim thoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân trên trang văn học Tấn Giang. Ngụy Nhiêu vốn là quý nữ của phủ Thừa An Bá, nhưng vì biến cố gia đình mà từ nhỏ đã bị tráo đổi khỏi phủ.

Dù cuộc sống gian khó, nàng vẫn không hề tự oán tự trách, một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa chạy chữa cho mẹ nuôi, vừa trả nợ cho cha nuôi. Trong khi đó, kẻ giả mạo Ngụy Nhiêu tuy hưởng tận vinh hoa nhưng tính tình lại kiêu căng hống hách, khiến vị hôn phu Lục Trác vô cùng chán ghét.​

Khi Lục Trác bị thương nơi chiến trận và rơi vào hôn mê sâu, Ngụy Nhiêu giả không cam lòng gả cho ông chồng nằm liệt giường. Để có tiền chi trả viện phí cho mẹ nuôi, Ngụy Nhiêu thật đã đồng ý kết hỷ cùng Lục Trác. Sau khi tỉnh lại, Lục Trác dần bị sự chân thành và thiện lương của Ngụy Nhiêu làm lay động, tình cảm giữa hai người cũng từ đó mà nảy nở. Lúc này, Ngụy Nhiêu giả lại tức giận, tìm đủ mọi cách để vạch trần thân phận thật của nàng.

Điền Hi Vi được khán giả gọi là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ với gương mặt ngọt ngào, khí chất tươi trẻ tràn ngập nét thanh xuân. Cô từng được khán giả Trung Quốc bình chọn nằm trong top 4 gương mặt đẹp nhất thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên và Châu Dã.

Điền Hi Vi có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban.

Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn với các tác phẩm Điền canh kỷ, Đại Phụng đả canh nhân, Trục ngọc, Tội phạm EQ thấp.