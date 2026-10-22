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Cần hạn chế tối đa phân lô, bán nền tại các đô thị lớn

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Liên quan đến dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn.

Sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự thảo luật quy định 4 nhóm nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách, cùng các chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: Như Ý)

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định về đối tượng được thuê, chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án và giá thuê nhà ở.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan soạn thảo có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm minh bạch trong việc xác định các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, tránh tình trạng trục lợi chính sách và đầu cơ nhà ở.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn.

Giá thuê không vượt quá khung giá do cấp tỉnh quy định

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về giá thuê nhà ở. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng bảo đảm các ưu đãi của Nhà nước đối với nhà ở cho thuê được phản ánh vào giá thuê, qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho người thuê.

Theo dự thảo, giá thuê do chủ đầu tư và bên thuê thỏa thuận trên cơ sở tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kinh phí bảo trì và lợi nhuận theo phương án kinh doanh; đồng thời không vượt quá khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. (Ảnh: Như Ý)

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và hạn chế tranh chấp, khiếu nại. Các nội dung được đề cập gồm sở hữu chung, sở hữu riêng, chỗ để xe, quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị.

Đối với chính sách phát triển nhà ở cho thuê, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về đối tượng được thuê và các nhóm được ưu tiên thuê nhà ở, bảo đảm xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt tại các dự án được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhất là các vấn đề liên quan đến nguy cơ trục lợi chính sách, tranh chấp giữa ban quản trị và cư dân, cũng như tranh chấp về phần sở hữu chung và sở hữu riêng.

Đối với việc bán lại nhà ở xã hội, dự thảo được chỉnh lý theo hướng: Sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, bên mua được bán lại nhà ở xã hội nếu đã được cấp giấy chứng nhận. Người mua lại phải thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định của luật.

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#phân lô bán nền #đô thị lớn #dự luật nhà ở #quản lý nhà đất #nhà thuê #thẩm tra #Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

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