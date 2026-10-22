Hà Nội lý giải nghịch lý thu gom rác: Rác phường này 'dạt' sang phường khác

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, việc chia nhỏ địa bàn thu gom theo ranh giới hành chính khiến công tác tổ chức thiếu đồng bộ, có thể dẫn đến tình trạng rác được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những điểm chưa thống nhất giữa Quy hoạch môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể Thủ đô về quy hoạch chất thải rắn...

Đại biểu cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm rõ mối liên hệ giữa định hướng ưu tiên phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế và việc đầu tư các dự án đốt rác phát điện.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Các đại biểu cũng đặt câu hỏi về chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường sau khi phân cấp nhiệm vụ và tổ chức lại các gói thầu tại 126 xã, phường.

Trả lời chất vấn về công tác thu gom, chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết những năm gần đây, thành phố triển khai xử lý rác tập trung bằng công nghệ đốt rác phát điện. Đến nay, Hà Nội có hai nhà máy đã đi vào hoạt động, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh bằng các giải pháp phù hợp. Đồng thời, Hà Nội tính toán nhu cầu xử lý chất thải trong năm 2030 và những năm tiếp theo, trên cơ sở dự báo gia tăng dân số và khối lượng rác sinh hoạt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam trả lời chất vấn của các đại biểu

Hiện tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố đạt 100%, vượt chỉ tiêu từ 95% đến 98% theo quy định của Trung ương. Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng tới giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.

Tại khu xử lý chất thải Nam Sơn, thành phố đang triển khai thêm hai nhà máy xử lý bùn, rác, phục vụ mục tiêu đốt rác phát điện.

Chất lượng thu gom rác còn nhiều bất cập

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, quá trình phân cấp đã bộc lộ nhiều bất cập về chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, nguồn lực và trang thiết bị tại cấp xã.

Trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố từng xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác theo sáu vùng nhằm đồng bộ trang thiết bị, phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ tháng 7/2025, việc phân cấp nhiệm vụ tại 126 xã, phường khiến phạm vi tổ chức dịch vụ bị chia nhỏ. Số gói thầu tăng từ 30 gói tương ứng với các quận, huyện trước đây lên 126 gói tại các xã, phường.

Theo lãnh đạo Sở, việc chia nhỏ địa bàn theo ranh giới hành chính và tuyến đường dẫn đến nhiều tình huống bất hợp lý. Có tuyến phố đi qua nhiều xã, phường, khiến công tác thu gom tại các đoạn đầu, giữa và cuối tuyến thiếu đồng bộ. Tại một số khu vực giáp ranh, đặc biệt ở các phường nội đô có đường một chiều, việc bố trí điểm tập kết và tổ chức phương tiện thu gom giữa hai địa bàn cũng phát sinh khó khăn.

Thu gom rác trên địa bàn TP Hà Nội

Theo lãnh đạo Sở, thực tế này có thể khiến rác thải bị vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc cho người dân.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ gói thầu chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong hiện đại hóa phương tiện. Một số đơn vị vẫn sử dụng thiết bị cũ, từ chổi, xẻng đến xe gom rác, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những bất cập trong tổ chức thu gom rác sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một trong những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Thời gian tới, Sở sẽ hướng dẫn các xã, phường tổ chức dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức lại các vùng thu gom để bảo đảm tính thống nhất trên toàn thành phố. Việc chuẩn hóa trang thiết bị, cải thiện điều kiện hoạt động của lực lượng thu gom sẽ được xem xét đồng bộ.

Đối với các địa phương đã ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, thành phố sẽ rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp khi các hợp đồng hết hạn, từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cùng với điều chỉnh phương thức tổ chức, Sở sẽ phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera và chia sẻ dữ liệu giám sát giữa các cơ quan liên quan. Thành phố cũng định hướng sử dụng thiết bị hiện đại trong thu gom, vận chuyển rác, kết hợp rửa đường và các giải pháp vệ sinh môi trường đồng bộ.