Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội: Luật Đất đai cần hướng tới ổn định ít nhất 10 - 15 năm

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính ổn định của Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi luật cần tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi về chế độ sở hữu, quyền sử dụng đất, thị trường đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Làm rõ việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh

Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 22/10, các đại biểu thảo luận ở tổ về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, với dự án Luật Đất đai, việc sửa đổi lần này cần hướng tới xây dựng một đạo luật quy định khung nguyên tắc, kết hợp với cơ chế linh hoạt, bảo đảm tính ổn định, tránh phải sửa đổi liên tục.

Liên quan đến bảng giá đất, theo ông, cần nghiên cứu chu kỳ ổn định khoảng 5 năm hoặc cơ chế linh hoạt hơn; công bố sớm cơ chế điều chỉnh trong kỳ khi có biến động lớn. Việc xác định giá đất phải được kiểm tra độc lập, công khai phương pháp và dữ liệu đầu vào.

202610221124127024-1792643147735-719754089371649425-719754089371649425-7d728ab067ab19ba1769fb909ceb9b8f.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải quản lý thống nhất dữ liệu về các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, liên thông và có thể tra cứu.

“Không thể để tình trạng giấy chứng nhận đã cấp nhưng cơ quan quản lý không nắm được đầy đủ thông tin, dẫn đến khó khăn trong quản lý chuyển nhượng, thế chấp và các giao dịch khác”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh trong tính toán tiền bồi thường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tránh tình trạng giá đất bị đẩy lên theo nhau, gây biến động bất hợp lý. Đồng thời, cần xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia, liên thông và cập nhật thường xuyên, bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trước khi giao đất

Nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là việc hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền của người dân và hiệu quả thực hiện dự án.

Đối với cơ chế Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được từ 75% diện tích đất hoặc số hộ sử dụng đất trở lên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần thiết kế các điều kiện chặt chẽ, bảo đảm giá thỏa thuận hợp lý và bảo vệ quyền lợi của những người chưa đồng thuận, đặc biệt là những trường hợp sử dụng đất ở ổn định lâu đời nhưng chưa có giấy chứng nhận.

anh-man-hinh-2026-10-22-luc-132354.png
Luật Đất đai cần hướng tới ổn định lâu dài. (Ảnh minh họa)

Thực tế, có những người dân đã sinh sống trên đất từ lâu, được chính quyền và cộng đồng địa phương biết rõ, nhưng vì những điều kiện nhất định mà chưa được cấp giấy chứng nhận. Cần xem xét đầy đủ nguồn gốc, quá trình sử dụng và các căn cứ pháp lý có liên quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng thời, cần rút ngắn thủ tục thông báo, vận động, nhưng phải bảo đảm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được hoàn thành trước khi giao đất. Những trường hợp ngoại lệ phải được giới hạn chặt chẽ và có cơ chế giám sát.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải lượng hóa tiêu chí bảo đảm đời sống của người dân sau thu hồi đất ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong nhiều Nghị quyết của Đảng.

Chẳng hạn, nơi ở cũ của người dân có thể chỉ có nhà và đất nhưng thiếu trường học, trạm y tế, khu thương mại, nhà trẻ và các công trình thiết yếu. Nếu nơi ở mới được bố trí đồng bộ các hạ tầng này thì chất lượng sống của người dân được cải thiện, dù diện tích đất hoặc khoảng cách địa lý có thể khác trước.

"Luật Đất đai cần hướng tới tính ổn định ít nhất 10 - 15 năm. Khi sửa đổi, phải tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi về sở hữu, quyền sử dụng đất, thị trường đất đai, điều tiết địa tô, bảo vệ quyền lợi của người dân và hiệu quả sử dụng đất", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Xem thêm

#Luật Đất đai #quyền sử dụng đất #bảo vệ quyền lợi #ổn định pháp luật #quản lý đất đai #Chủ tịch Quốc hội

Cùng chuyên mục

Hiện trường thi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Hiện trường thi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

TPO - Giữa lòng biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai ở Cà Mau, những cọc khoan nhồi sâu hơn 100 m đang được thi công khẩn trương để làm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18,5 km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.

Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

TPO - Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn sáng 22/10, khiến giao thông hướng vào trung tâm TPHCM ùn ứ gần 2km. Vụ việc không gây thương vong nhưng phải đến trưa cùng ngày đường xá mới thông thoáng trở lại.

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

TPO - “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu kỹ và tăng cường lấy ý kiến người dân để xây dựng chính sách phù hợp, cũng như ổn định cuộc sống sau di dời.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

TPO - “Chúng ta thấy các khu đô thị mọc lên, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh nói.

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và xem xét kiến nghị về nguy cơ mất an toàn lao động, bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa, không chỉ tham gia sau khi tai nạn đã xảy ra.

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung theo hướng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được công khai trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trước khi áp dụng và không phải thực hiện thủ tục đăng ký, công khai hợp đồng theo quy định của pháp luật khác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe