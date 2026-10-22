Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

TPO - “Chúng ta thấy các khu đô thị mọc lên, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh nói.

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tổ về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thiếu rất nhiều về thiết chế, không gian văn hóa

Góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, tập trung vào các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành VHTT&DL.

Theo bộ trưởng, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam có định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…

Từ đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế, ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị và có quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại các khu đô thị, khu dân cư mới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh. (Ảnh: Như Ý)



Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, quan điểm, chủ trương này đã được đề cập nhiều, nhưng trên thực tế việc triển khai thực hiện chưa được nghiêm túc, đúng quy định.

“Chúng ta còn thiếu rất nhiều về thiết chế, không gian văn hóa để bảo đảm sinh hoạt nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Chúng ta thấy các khu đô thị, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng nêu, để phát triển điện ảnh, một trong những giải pháp quan trọng là phải có rạp chiếu phim. Không có rạp chiếu phim thì người ta xem ở đâu, làm sao phát triển điện ảnh được.

“Ví dụ như thế để thấy thiếu vô cùng”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói, và cho rằng, vừa qua, sau sắp xếp, ở một số địa phương có dôi dư ra các nhà văn hóa cấp quận, các doanh nghiệp có tận dụng sửa thành các rạp chiếu phim thu hút rất nhiều người dân đến xem, tham gia các hoạt động giải trí. “Tôi cho đây cũng là giải pháp quan trọng”, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nói.

Từ ví dụ ở trên, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, cần ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cho mục đích phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

“Hiện nay, có khoảng hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng về tiêu chí, còn khoảng gần 50% chưa đáp ứng. Khi hợp nhất, sáp nhập, có nhiều cơ sở nhà đất dôi dư, thì cần sửa chữa, nâng cấp, để bổ sung vào hệ thống các cơ sở thiết chế này để đáp ứng yêu cầu”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu thêm.

Không làm ảnh hưởng, xâm hại đến yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa

Theo bộ trưởng, hiện, Bộ VHTT&DL đang đề xuất báo cáo Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển du lịch, có nhiều nội dung liên quan đến đất đai.

Trong đó, ví dụ khu du lịch, điểm du lịch, kể cả khu du lịch quốc gia hay điểm du lịch, thì chỉ có phần trong một khuôn viên nhất định khai thác kinh doanh được, còn lại là cảnh quan, không gian mở, vì thế, việc thuế đất đồng nhất tất cả một mức sẽ không khuyến khích phát triển được.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho rằng, cần cơ chế ưu đãi cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình…

Về hoạt động lấn biển, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, phải nghiên cứu bổ sung nội dung theo hướng phải không làm ảnh hưởng, xâm hại đến yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên để bảo đảm đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa.

“Vì khu vực ven sông, ven biển có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa. Ngay Hà Nội cũng thế, ven sông rất nhiều chùa, danh thắng. Các nơi khác cũng như vậy. Đó là yêu cầu đặt ra trong phát triển kinh tế biển sắp tới cũng như liên quan đến hoạt động lấn biển”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu.

Về dự án Luật Nhà ở, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, cần bổ sung nội dung quy định việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc có khả năng tác động đến di tích, di sản thế giới thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Cùng với đó, việc cải tạo, sửa chữa nhà ở là di tích, nhà ở thuộc danh mục kiểm kê di tích của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nhà ở có khả năng tác động đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích, di sản thế giới thực hiện theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.