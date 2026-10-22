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Chập điện, hơn 3.000 con gà chết ngạt

Hoài Nam

TPO - Hơn 3.000 con gà nặng trên 2kg/con chết la liệt do sự cố chập điện tại một cơ sở chăn nuôi ở Hà Tĩnh.

Ngày 22/10, ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận một chủ trang trại gà trên địa bàn chịu thiệt hại lớn do sự cố chập điện. Theo ông Tần, sự cố xảy ra vào chiều 21/10, tại trang trại của anh Nguyễn Văn Long (48 tuổi), nuôi gà theo mô hình liên kết tại thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, trước đây thuộc huyện Hương Khê cũ.

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Hàng ngàn con gà chết la liệt.

Trang trại của anh Long có quy mô 13.000 con gà, trong đó hơn 3.000 con bị chết. Theo chính quyền địa phương, sau sự việc đã cử cán bộ xuống nắm tình hình, động viên gia đình và xem xét hỗ trợ khi cần thiết.

Phía chủ trang trại cho biết, số gà bị chết đều đã đạt trọng lượng trên 2kg/con, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến thời điểm xuất bán. Sự cố khiến gia đình thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

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Chủ trang trại huy động người dân đến để làm thịt gà nhằm vớt vát lại tài sản.

Sau sự việc, nhiều người đã chung tay làm thịt số gà còn có thể tiêu thụ, bán cho các chủ nhà hàng, doanh nghiệp thực phẩm nhằm vớt vát tài sản.

Người thân anh Long cũng đăng thông tin lên mạng, kêu gọi cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ tiêu thụ số gà để gia đình giảm bớt thiệt hại. Hình ảnh hàng nghìn con gà chết la liệt khiến nhiều người xót xa trước thiệt hại và công sức của người chăn nuôi.

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