Gỡ từng nút thắt để tăng tốc thi công cao tốc gần 24 nghìn tỷ nối với Lào

TPO - Tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguồn vật liệu cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Trong khi đó, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng 18 hộ dân

Ngày 22/10, ông Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Đàn (Nghệ An), cho biết, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế đợt 2, đợt 3 đối với 13 hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Dự án cao tốc ảnh hưởng đến 689 hộ dân với 1.283 thửa đất tại xã Nam Đàn (Nghệ An).

Được biết, dự án cao tốc này đi qua xã Nam Đàn dài hơn 10 km, với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Dự án ảnh hưởng đến 689 hộ dân, trong đó 127 hộ phải di dời nhà ở; đồng thời liên quan đến 1.283 thửa đất và 4 mỏ đất phục vụ thi công.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và các quy định liên quan. Tuy nhiên, có 18 hộ chưa đồng thuận, buộc địa phương phải triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Ngày 14/10, xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 5 hộ dân tại xóm Hồng Thái. Sau đó, chính quyền tiếp tục vận động 13 hộ còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Quốc lộ 46, điểm cuối là cửa khẩu Thanh Thủy kết nối với Lào.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hùng, trong hai ngày 22 và 23/10, địa phương phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục cưỡng chế đối với 13 hộ chưa bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai thi công theo kế hoạch.

Siết chặt nguồn vật liệu bằng công nghệ

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, trên công trường cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Tại gói thầu xây lắp 01, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 400 nhân sự, hàng trăm máy móc, thiết bị, tổ chức 15 mũi thi công. Trong đó, hầm Đại Huệ là hạng mục trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao.

Hầm Đại Huệ là hạng mục thi công trọng điểm.

Ông Lê Thiên Thọ - Chỉ huy trưởng mũi thi công phía Tây hầm Đại Huệ của Tập đoàn Đèo Cả, cho biết, công trình gồm hai ống hầm độc lập, mỗi ống dài gần 500m, rộng gần 15m, phục vụ ba làn xe. Cửa hầm trái được mở từ ngày 24/9, đến nay nhà thầu đã đào sâu khoảng 15 m. Ở ống hầm còn lại, đơn vị đang khoan nẹp, gia cố mái cơ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để mở vào cuối tháng 10.

Quá trình thi công gặp không ít thách thức do địa chất phức tạp, một số vị trí đá nứt nẻ, đòi hỏi nhà thầu phải tính toán phương án đào và gia cố phù hợp với từng điều kiện thực tế. Các giải pháp khoan, phá đá, nổ mìn được lựa chọn tùy từng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. “Song song với đào hầm, công tác gia cố vòm được triển khai theo đúng trình tự kỹ thuật, nhằm bảo đảm độ ổn định của kết cấu trong suốt quá trình thi công”, ông Thọ cho biết.

Robot được sử dụng để đào hầm.

Bên cạnh mặt bằng và điều kiện địa chất, nguồn cung vật liệu cũng là một trong những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ toàn tuyến. Theo nhu cầu dự kiến, dự án cần khoảng 9,9 triệu m3 đất san lấp, 995.000 m3 đá xây dựng, gần 1,8 triệu m3 cấp phối đá dăm, cùng khối lượng lớn cát san lấp và cát bê tông.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Nghệ An triển khai các giải pháp nâng công suất một số mỏ hiện hữu, bổ sung nguồn khai thác và phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để nhà thầu chủ động nguồn cung phục vụ thi công.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, công tác quản lý, giám sát vật liệu được tăng cường nhằm bảo đảm khối lượng và chất lượng. Theo đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm soát chặt chẽ quá trình vận chuyển từ mỏ đến công trường, kết hợp đối chiếu dữ liệu qua trạm cân, camera giám sát, phiếu đo thùng xe và hệ thống chấm chuyến tại cả điểm xuất vật liệu lẫn nơi tiếp nhận.

Các cơ quan đơn vị áp dụng công nghệ để kiểm soát nguồn vật liệu vào dự án cao tốc.

Ông Nguyễn Duy An - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, cho biết, ban đã yêu cầu các nhà thầu lắp đặt camera, trạm cân và kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý, giám sát khoáng sản cũng như trụ sở ban. Đến nay, hệ thống đã hoàn thiện và đưa vào vận hành, phục vụ theo dõi phương tiện ra vào mỏ, sản lượng khai thác và khối lượng vật liệu cung cấp cho công trường.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch trong quản lý vật liệu mà còn hỗ trợ đối chiếu số liệu giữa các khâu, hạn chế sai lệch trong quá trình cung ứng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km, có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, khởi công ngày 18/5/2026 và được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.